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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1326132713281329>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:57


это фигна а как вам три с половиной сотки в частном секторе возле ЖК Голосеево за 4 000 000 грн?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:11

  Serg-ik написав:
  moniks написав:Йа упалла с самасвалла - тармазилла галавой

ну зачем Вы так...люди не наживаются, они хотят вернуть своё, продавая по себестоимости в долларах

Себестоимость на месте бывших гаражей возле Московского была раза в три ниже 8) :shock: Но место хорошее. Если сон нарушен - ночью фуры и вагоны считать :mrgreen: А сколько там ремонт может слопать :?:
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:34

Faceless
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Вид зі сторони панельки на Васильківській.
Плотненько:-) мордор відпочиває.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:57

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:Знижки -15% на ВСІ 3-кімнатні квартири у ЖК Alter Ego!
Квартири з документами!
Деталі: 067 260 80 03



Удача! Квартира с документами в готовом доме, по цене строящейся.
тел. 0442244507


Повалили скидки, не выдержали стоители падения курса...

Строители не выдержали навеса трехкомнатных, а не падения курса

Сложно продать за большие деньги треху с таким видом со ВСЕХ комнат, кроме кухни.
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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:13

  Первый написав:
  antey1969 написав:
  investorkiev написав:Знижки -15% на ВСІ 3-кімнатні квартири у ЖК Alter Ego!
Квартири з документами!
Деталі: 067 260 80 03



Удача! Квартира с документами в готовом доме, по цене строящейся.
тел. 0442244507


Повалили скидки, не выдержали стоители падения курса...

Строители не выдержали навеса трехкомнатных, а не падения курса

Сложно продать за большие деньги треху с таким видом со ВСЕХ комнат, кроме кухни.
Зображення

да и балконы там хрен застеклишь по дешману...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:10

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:вы сдаете за 5кгрн хрущ на ЛУ24?
опять крайняя плоть на моск давит???
:shock:


хрущ=совок


мы тут начали еще обсуждать:

viewtopic.php?p=4704230#p4704230
viewtopic.php?p=4704242#p4704242
viewtopic.php?p=4704311#p4704311

хрущ у тебя в голов(к)е :mrgreen:

на ветке появился лидер на номинацию "городской сумашедший года"


Каркулятор показал что ты сумасшедший, который делает ремонт и получает 2-7% годовых от этого в гривне . Ха-ха-ха :mrgreen:
75$-150$ в месяц это достижение офицера?
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 12 лип, 2019 13:55, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Сложно продать за большие деньги треху с таким видом со ВСЕХ комнат, кроме кухни.
с дисконтом Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:21

  Оранжевый-хит сезона написав:

это фигна а как вам три с половиной сотки в частном секторе возле ЖК Голосеево за 4 000 000 грн?


Особенно впечатлил дизайнерский ремонт в третьей квартире)))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:31

  Мизантрóп написав:
  Первый написав:Сложно продать за большие деньги треху с таким видом со ВСЕХ комнат, кроме кухни.
с дисконтом Зображення

в альтер эго балконы во двор общие. там такая фигня не прокатит, да и солнца там не бывает. если только поночи кто кому под хвост даст :twisted:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:00

  Мизантрóп написав:
  Первый написав:Сложно продать за большие деньги треху с таким видом со ВСЕХ комнат, кроме кухни.
с дисконтом Зображення


Спросите, эту соседку можно ли арендовать на 1-2 часа за 300$ вместе с квартирой? :) :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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