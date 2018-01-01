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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1326132713281329

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:06

proftpd66 согласна за 500 по предоплате на карту
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:11

  Мизантрóп написав:proftpd66 согласна за 500 по предоплате на карту


БРСМ нафту она не любит? может заставить ее совок отремонтировать как рабыню?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:56

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:

это фигна а как вам три с половиной сотки в частном секторе возле ЖК Голосеево за 4 000 000 грн?


Особенно впечатлил дизайнерский ремонт в третьей квартире)))

... а що саме там "не так"?
- люстри, чи проста мебель? :D

(друга квартира - досить нічо так.... але не за такі" дурні"гроші!!!! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:04

На улице Банковой возле офиса президента Украины cостоялся митинг инвесторов ЖК "Патриотика", представителей застройщика и сотрудников АКБ “Аркада” с требованием защитить инвесторов и застройщика от неправомерных действий городской власти.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы банка “Аркада”.

http://kievvlast.com.ua/news/vkladchiki ... ta-ukrainy

Витальку откровенно сейчас начали прессовать...хотя как по мне назначение на должность руководителя КГГА любого кроме избранного мера это натягивание совы на глобус.
Даже не важно кого назначат. Это может быть трижды классный менеджер,но в условиях продажности правоохранительных органов и судебной ветки власти это не исправит ситуацию.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:16

  zzzzzz написав:Витальку откровенно сейчас начали прессовать...хотя как по мне назначение на должность руководителя КГГА любого кроме избранного мера это натягивание совы на глобус.
Даже не важно кого назначат. Это может быть трижды классный менеджер,но в условиях продажности правоохранительных органов и судебной ветки власти это не исправит ситуацию.

Власти много не бывает. Можно всех мэров назначить. Достойных личностей в обойме слуги народа хватает. Если тищенко не подойдёт, то юзик точно не подведёт патрона. Тем более в 95 квартале он не пришей к пзде рукав, пусть руководит чем то. :mrgreen:
hume
 
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