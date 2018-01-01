Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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На улице Банковой возле офиса президента Украины cостоялся митинг инвесторов ЖК "Патриотика", представителей застройщика и сотрудников АКБ “Аркада” с требованием защитить инвесторов и застройщика от неправомерных действий городской власти.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы банка “Аркада”.
Витальку откровенно сейчас начали прессовать...хотя как по мне назначение на должность руководителя КГГА любого кроме избранного мера это натягивание совы на глобус. Даже не важно кого назначат. Это может быть трижды классный менеджер,но в условиях продажности правоохранительных органов и судебной ветки власти это не исправит ситуацию.
zzzzzz написав:Витальку откровенно сейчас начали прессовать...хотя как по мне назначение на должность руководителя КГГА любого кроме избранного мера это натягивание совы на глобус. Даже не важно кого назначат. Это может быть трижды классный менеджер,но в условиях продажности правоохранительных органов и судебной ветки власти это не исправит ситуацию.
Власти много не бывает. Можно всех мэров назначить. Достойных личностей в обойме слуги народа хватает. Если тищенко не подойдёт, то юзик точно не подведёт патрона. Тем более в 95 квартале он не пришей к пзде рукав, пусть руководит чем то.