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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:43
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Вторую очередь Оранж сити от Геоса разбирают какгорячиепирожки)
По чем там самая дешевая однуха и сколько в ней метров?
535000 за 29 метров
А ведь реально шара, 20куе.
А когда сдача?
Аж руки чешутся!
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investorkiev
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