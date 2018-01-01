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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1326132713281329

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:57

  hume написав:
  zzzzzz написав:Витальку откровенно сейчас начали прессовать...хотя как по мне назначение на должность руководителя КГГА любого кроме избранного мера это натягивание совы на глобус.
Даже не важно кого назначат. Это может быть трижды классный менеджер,но в условиях продажности правоохранительных органов и судебной ветки власти это не исправит ситуацию.

Власти много не бывает. Можно всех мэров назначить. Достойных личностей в обойме слуги народа хватает. Если тищенко не подойдёт, то юзик точно не подведёт патрона. Тем более в 95 квартале он не пришей к пзде рукав, пусть руководит чем то. :mrgreen:

Я думаю кошевой самое оно, или его как самого ценного кадра на Премьера придерживают :shock:

а вообще то что происходит это полный ППЦ
...
на этом предлагаю закончить оффтоп 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вторую очередь Оранж сити от Геоса разбирают какгорячиепирожки)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 07:26

  Оранжевый-хит сезона написав:Вторую очередь Оранж сити от Геоса разбирают какгорячиепирожки)


По чем там самая дешевая однуха и сколько в ней метров?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:12

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вторую очередь Оранж сити от Геоса разбирают какгорячиепирожки)


По чем там самая дешевая однуха и сколько в ней метров?

535000 за 29 метров
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:43

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вторую очередь Оранж сити от Геоса разбирают какгорячиепирожки)


По чем там самая дешевая однуха и сколько в ней метров?

535000 за 29 метров


А ведь реально шара, 20куе.
А когда сдача?
Аж руки чешутся!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:59

сдача? у попа сдачи нэма...
Востаннє редагувалось plugatyrev в Суб 13 лип, 2019 10:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:32

  plugatyrev написав:По чем там самая дешевая однуха и сколько в ней метров?

535000 за 29 метров[/quote]

А ведь реально шара, 20куе.
А когда сдача?
Аж руки чешутся![/quote]
сдача? у попа сдачи нэма...[/quote]
на первой очереди уже фасад красят а вторая только начинает строится https://orange.geos.ua/onlajnkameri
Оранжевый-хит сезона
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