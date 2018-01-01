Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Витальку откровенно сейчас начали прессовать...хотя как по мне назначение на должность руководителя КГГА любого кроме избранного мера это натягивание совы на глобус. Даже не важно кого назначат. Это может быть трижды классный менеджер,но в условиях продажности правоохранительных органов и судебной ветки власти это не исправит ситуацию.
Власти много не бывает. Можно всех мэров назначить. Достойных личностей в обойме слуги народа хватает. Если тищенко не подойдёт, то юзик точно не подведёт патрона. Тем более в 95 квартале он не пришей к пзде рукав, пусть руководит чем то.
Я думаю кошевой самое оно, или его как самого ценного кадра на Премьера придерживают
а вообще то что происходит это полный ППЦ ... на этом предлагаю закончить оффтоп
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plugatyrev написав:По чем там самая дешевая однуха и сколько в ней метров?
535000 за 29 метров[/quote]
А ведь реально шара, 20куе. А когда сдача? Аж руки чешутся![/quote] сдача? у попа сдачи нэма...[/quote] на первой очереди уже фасад красят а вторая только начинает строится https://orange.geos.ua/onlajnkameri
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Повалили скидки, не выдержали стоители падения курса...
Строители не выдержали навеса трехкомнатных, а не падения курса
Сложно продать за большие деньги треху с таким видом со ВСЕХ комнат, кроме кухни.
Странный проект. При такой площади квартир, площадь остекления очень маленькая. Зачастую встречаются комнаты с одним небольшим окном. Зато и некоторые санузлы с окном. Ох боюсь будут колхозить этот дом по полной программе.