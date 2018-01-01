Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Заказчик строительства ЖК San Francisco Creative House - ООО «КАРМЕН ТРЕЙДІНГ» выиграло суд с Даби во 2й инстанции.
25.02.2019 Шестой апелляционный админ суд оставил без удовлетворения апелляцию Даби на решение Окружного админсуда Киева от 15.11.2018.
Таким образом , вступило в силу Решение от 15.11.18 которым признано противоправным и отменено: - предписание Даби об остановке строительных работ и - решение Даби об аннулировании Разрешения на строительные работы № ІУ 113172651310
ха-ха-ха хотел брать
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?
Макс, пока не поздно - выкупайте стоячок квартир в Оранже. Это последний вагон поезда шаровых цен на КРЖН. Все остальные обьекты уже пристегнули ремни и идут на взлет. По +50% за год. Туземун
#лендлордыВизионеры
Я же не просто так Уну спросил. Я хочу, пока не поздно, внести изменения в проект: остеклить все балконы, покрыть фасад корзинами под кондеры максимально возможных размеров, наделать дырок в фасаде под трассы и пустить по каждому стояку корзин трубу с подогревом для конденсата. Это, да, немалые деньги, но это надо сделать. Иначе - беда. PS Вільна людина проникла в дом на Лумумбы, 11:
investorkiev написав:Может еще и по Мальвине в каждую квартиру?
Кстати, очень много одиноких мальвин, и таких ничего себе - примерно 65% среди арендаторов
нет, мальвина может в отель приехать за 200 баксов на пару часов, зачем ей жить в квартире эконом класса? И зачем владельцу квартиру премиум класса одна мальвина нужна? Рядом есть выбор из 40 штук. В 3 раза дешевле или по это цене!
Рынок не переиграешь! Банду геть!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 13 лип, 2019 14:01, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
кстати, я писал про одного знакомого, у него суды все стройки закрыла. Аркада не одна едина. Еще раз повторю, что проиграшный вариант этот. Он думал что порох победит, но карта выпала другая. Кочергой фулл-хаус не переиграешь
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)