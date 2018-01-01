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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1327132813291330

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:40

Заказчик строительства ЖК San Francisco Creative House - ООО «КАРМЕН ТРЕЙДІНГ» выиграло суд с Даби во 2й инстанции.

25.02.2019 Шестой апелляционный админ суд оставил без удовлетворения апелляцию Даби на решение Окружного админсуда Киева от 15.11.2018.

Таким образом , вступило в силу Решение от 15.11.18 которым признано противоправным и отменено:
- предписание Даби об остановке строительных работ и
- решение Даби об аннулировании Разрешения на строительные работы № ІУ 113172651310


ха-ха-ха хотел брать
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:43

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:на первой очереди уже фасад красят а вторая только начинает строится https://orange.geos.ua/onlajnkameri

Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?


Макс, пока не поздно - выкупайте стоячок квартир в Оранже.
Это последний вагон поезда шаровых цен на КРЖН.
Все остальные обьекты уже пристегнули ремни и идут на взлет. По +50% за год. Туземун

#лендлордыВизионеры

Я же не просто так Уну спросил. Я хочу, пока не поздно, внести изменения в проект: остеклить все балконы, покрыть фасад корзинами под кондеры максимально возможных размеров, наделать дырок в фасаде под трассы и пустить по каждому стояку корзин трубу с подогревом для конденсата. Это, да, немалые деньги, но это надо сделать. Иначе - беда.
PS Вільна людина проникла в дом на Лумумбы, 11: Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может еще и по Мальвине в каждую квартиру?

Кстати, очень много одиноких мальвин, и таких ничего себе - примерно 65% среди арендаторов
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас в Европе - как же скучно тут без вильнолюдей.

Нет, не сможет наш человек жить в эмиграции - сопьется от тоски. Экзистенциальной тоски...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:57

  investorkiev написав:Может еще и по Мальвине в каждую квартиру?

Кстати, очень много одиноких мальвин, и таких ничего себе - примерно 65% среди арендаторов



нет, мальвина может в отель приехать за 200 баксов на пару часов, зачем ей жить в квартире эконом класса? И зачем владельцу квартиру премиум класса одна мальвина нужна? Рядом есть выбор из 40 штук. В 3 раза дешевле или по это цене!

Рынок не переиграешь! :lol: Банду геть!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 13 лип, 2019 14:01, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:59

  investorkiev написав:Может еще и по Мальвине в каждую квартиру?

Кстати, очень много одиноких мальвин, и таких ничего себе - примерно 65% среди арендаторов

Как же аппетитно вы рассказываете о жизни лендлордов в Украине.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:01

кстати, я писал про одного знакомого, у него суды все стройки закрыла. Аркада не одна едина. Еще раз повторю, что проиграшный вариант этот. Он думал что порох победит, но карта выпала другая. Кочергой фулл-хаус не переиграешь
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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