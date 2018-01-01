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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1327132813291330

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:43

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:на первой очереди уже фасад красят а вторая только начинает строится https://orange.geos.ua/onlajnkameri

Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?


Макс, пока не поздно - выкупайте стоячок квартир в Оранже.
Это последний вагон поезда шаровых цен на КРЖН.
Все остальные обьекты уже пристегнули ремни и идут на взлет. По +50% за год. Туземун

#лендлордыВизионеры

Я же не просто так Уну спросил. Я хочу, пока не поздно, внести изменения в проект: остеклить все балконы, покрыть фасад корзинами под кондеры максимально возможных размеров, наделать дырок в фасаде под трассы и пустить по каждому стояку корзин трубу с подогревом для конденсата. Это, да, немалые деньги, но это надо сделать. Иначе - беда.
PS Вільна людина проникла в дом на Лумумбы, 11: Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:01

кстати, я писал про одного знакомого, у него суды все стройки закрыла. Аркада не одна едина. Еще раз повторю, что проиграшный вариант этот. Он думал что порох победит, но карта выпала другая. Кочергой фулл-хаус не переиграешь
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:44

  proftpd66 написав:кстати, я писал про одного знакомого, у него суды все стройки закрыла. Аркада не одна едина. Еще раз повторю, что проиграшный вариант этот. Он думал что порох победит, но карта выпала другая. Кочергой фулл-хаус не переиграешь

это смотря как махать
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:13

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
По чем там самая дешевая однуха и сколько в ней метров?

535000 за 29 метров


А ведь реально шара, 20куе.
А когда сдача?
Аж руки чешутся!

ПА700 в опе мира уже "реальная шара"??? :shock:

в январе можно было взять у Укрбуда Генезис 33м2 за 23.7куе, Па720уе за м2, и это при гораздо лучшей локации и характеристиках комплекса... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 13 лип, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:27

  proftpd66 написав:кстати, я писал про одного знакомого, у него суды все стройки закрыла. Аркада не одна едина. Еще раз повторю, что проиграшный вариант этот. Он думал что порох победит, но карта выпала другая. Кочергой фулл-хаус не переиграешь

неоднозначное утверждение :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://zn.ua/ECONOMICS/v-ukraine-zapus ... 3651_.html
Будет дорожать(
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По темпам застройки новых территорий Украина занимает пятое место в мире — Вавриш
https://zn.ua/UKRAINE/po-tempam-zastroy ... 3624_.html

Хотелось бы услышать мнение экспертного совета.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:40

  remark написав:https://zn.ua/ECONOMICS/v-ukraine-zapustyat-programmu-modernizacii-starogo-zhilogo-fonda-323651_.html
Будет дорожать(

Мантры министра, которому осталось сидеть в своем кресле месяц от силы. Напоминает идеи с гиперлупом - на словах все красиво, но вот кто оплатит весь этот банкет - тишина
antey1969
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