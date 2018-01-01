Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?
Макс, пока не поздно - выкупайте стоячок квартир в Оранже. Это последний вагон поезда шаровых цен на КРЖН. Все остальные обьекты уже пристегнули ремни и идут на взлет. По +50% за год. Туземун
#лендлордыВизионеры
Я же не просто так Уну спросил. Я хочу, пока не поздно, внести изменения в проект: остеклить все балконы, покрыть фасад корзинами под кондеры максимально возможных размеров, наделать дырок в фасаде под трассы и пустить по каждому стояку корзин трубу с подогревом для конденсата. Это, да, немалые деньги, но это надо сделать. Иначе - беда. PS Вільна людина проникла в дом на Лумумбы, 11:
кстати, я писал про одного знакомого, у него суды все стройки закрыла. Аркада не одна едина. Еще раз повторю, что проиграшный вариант этот. Он думал что порох победит, но карта выпала другая. Кочергой фулл-хаус не переиграешь
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:кстати, я писал про одного знакомого, у него суды все стройки закрыла. Аркада не одна едина. Еще раз повторю, что проиграшный вариант этот. Он думал что порох победит, но карта выпала другая. Кочергой фулл-хаус не переиграешь
proftpd66 написав:кстати, я писал про одного знакомого, у него суды все стройки закрыла. Аркада не одна едина. Еще раз повторю, что проиграшный вариант этот. Он думал что порох победит, но карта выпала другая. Кочергой фулл-хаус не переиграешь
неоднозначное утверждение
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