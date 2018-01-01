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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лип, 2019 15:43
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?
Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.
А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек
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Faceless
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