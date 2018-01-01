Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лип, 2019 15:43
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?
Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.
А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек
Faceless
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Додано: Нед 14 лип, 2019 16:25
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?
Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.
А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек
1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:40
А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек[/quote]
1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра[/quote]
а чапаевка к речке ближе...
plugatyrev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:03
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?
Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.
Проект прекрасен, но требует легкой доработки. Я написал что нужно сделать. Пожалуйста. Это небольшие деньги + все компенсируется пересчетом площади остекленных балконов и лоджий.
airmax78
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:04
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав:Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.
А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек
1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра
Тихий Печерск.
airmax78
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:32
Не знаю, публиковали ли тут свежую стату по жилью за 2018 год, т.к. давно не заглядываю в тему.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2006_u.htm
Количество квартир +113 тысяч за год, а населения минус 400 тысяч.
Успехов вам в инвестициях.
Zebra
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:34
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав:Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.
А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек
1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра
Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?
Faceless
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:35
Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот
Faceless
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:42
Faceless написав:
Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот
Домик рапортует, что в Киеве за год средняя цена м.кв. выросла всего на 2.7% что соизмеримо с официальной долларовой инфляцией. А учитывая, что наличная долларовая масса выросла за этот же период на 6.5% то инфляция киевской недвижимости идет быстрее, чем печатают доллары
Купившие американские акции, золото или биткоин инвесторы год назад приобрели гораздо больше, чем влошенцы в киевские бетонометры, перспективы по которым мрачные ввиду сокращения населения по стране на 1% в год.
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Zebra
в Нед 14 лип, 2019 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:43
Faceless написав:
Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/pp/pp_u/pp0419_u.html
Обратите внимание на Киев.
Мне кажется, Киев никогда в минусе не был.
Эта статистика настораживает.
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