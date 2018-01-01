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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1329133013311332>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:на первой очереди уже фасад красят а вторая только начинает строится https://orange.geos.ua/onlajnkameri

Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?

Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.


А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:25

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?

Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.


А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек

1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:40

А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек[/quote]
1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра[/quote]
а чапаевка к речке ближе... :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:на первой очереди уже фасад красят а вторая только начинает строится https://orange.geos.ua/onlajnkameri

Признавайтесь, Унуноктий, Вы идеолог этого замечательного проекта?

Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.

Проект прекрасен, но требует легкой доработки. Я написал что нужно сделать. Пожалуйста. Это небольшие деньги + все компенсируется пересчетом площади остекленных балконов и лоджий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.


А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек

1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра

Тихий Печерск.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю, публиковали ли тут свежую стату по жилью за 2018 год, т.к. давно не заглядываю в тему.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2006_u.htm

Количество квартир +113 тысяч за год, а населения минус 400 тысяч.
Успехов вам в инвестициях.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Да если честно. Ведь замечательный же проект. Много дешёвых однушек.


А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек

1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра

Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:Не знаю, публиковали ли тут свежую стату по жилью за 2018 год, т.к. давно не заглядываю в тему.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2006_u.htm

Количество квартир +113 тысяч за год, а населения минус 400 тысяч.
Успехов вам в инвестициях.


Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:42

  Faceless написав:
Zebra написав:Не знаю, публиковали ли тут свежую стату по жилью за 2018 год, т.к. давно не заглядываю в тему.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2006_u.htm

Количество квартир +113 тысяч за год, а населения минус 400 тысяч.
Успехов вам в инвестициях.


Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот

Домик рапортует, что в Киеве за год средняя цена м.кв. выросла всего на 2.7% что соизмеримо с официальной долларовой инфляцией. А учитывая, что наличная долларовая масса выросла за этот же период на 6.5% то инфляция киевской недвижимости идет быстрее, чем печатают доллары :mrgreen:

Купившие американские акции, золото или биткоин инвесторы год назад приобрели гораздо больше, чем влошенцы в киевские бетонометры, перспективы по которым мрачные ввиду сокращения населения по стране на 1% в год.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 14 лип, 2019 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:43

  Faceless написав:
Zebra написав:Не знаю, публиковали ли тут свежую стату по жилью за 2018 год, т.к. давно не заглядываю в тему.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2006_u.htm

Количество квартир +113 тысяч за год, а населения минус 400 тысяч.
Успехов вам в инвестициях.


Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот


http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/pp/pp_u/pp0419_u.html
Обратите внимание на Киев.
Мне кажется, Киев никогда в минусе не был.
Эта статистика настораживает.
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