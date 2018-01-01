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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13301331133213331334>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:55

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек

1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра

Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?

цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:58

  Zebra написав:
  Faceless написав:
Zebra написав:Не знаю, публиковали ли тут свежую стату по жилью за 2018 год, т.к. давно не заглядываю в тему.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2006_u.htm

Количество квартир +113 тысяч за год, а населения минус 400 тысяч.
Успехов вам в инвестициях.


Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот

Домик рапортует, что в Киеве за год средняя цена м.кв. выросла всего на 2.7% что соизмеримо с официальной долларовой инфляцией. А учитывая, что наличная долларовая масса выросла за этот же период на 6.5% то инфляция киевской недвижимости идет быстрее, чем печатают доллары

с единственной поправкой что в мире мало людей заинтересованных в покупке киевской недвижимости, даже если долларов напечатают 300 вагонов, не факт что после этого "золотой дождь" упадёт на Украину, поэтому считайте доходы и инфляцию в гривнах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.google.com/url?sa=t&source= ... qLUDIKgghi
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра

Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?

цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек

Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:08

  sinus написав:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zn.ua/UKRAINE/ukraincy-skupayut-kvartiry-v-polshe-uzhe-obognali-nemcev-rzeczpospolita-323201_.html&ved=2ahUKEwjE7vXx97TjAhVFlIsKHflkAv4QFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0H8b5NdQGaegqLUDIKgghi

Жаль Флайман не реализовал свою идею. Не знаю как с цоколем в Буче, а с "кавалиркой" в Щуцине профит был гарантированный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:09

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?

цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек

Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.

Появится. Лет через 5. Все-таки Печерск.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:09

Faceless
Год назад ездили с женой посмотреть Оранж - исходили там все вдоль и поперек.
Несмотря на зелень вокруг, прогуляться негде - на Лыску слишком крутой подъем, вверх к проспекту Науки совсем узкий тротуар, внизу пыльная дорога упирается в промку и склады.
Пока ехал на авто из Оранжа вверх, понял, что зимой неизбежны проблемы с уборкой дороги и с гололедом. Школ, магазинов и вообще цивилизации в пешей доступности полный ноль.
Застройщик хлопнет там дома и свалит.
Остальное - проблемы туземцев
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А почему удалили пост о демографии?

-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.

И еще -1 Винница уехавших.

ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:16

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?

цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек

Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.

когда я в 2004 году заезжал на Драгоманова, то на месте Мордора лягушки квакали и по драгоманова даже маршрутки не ходили, нужно было на Ахматовой выходить... так что не ссыте, на 10 000 населения и магазины и остальное появится
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:21

  airmax78 написав:
  sinus написав:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zn.ua/UKRAINE/ukraincy-skupayut-kvartiry-v-polshe-uzhe-obognali-nemcev-rzeczpospolita-323201_.html&ved=2ahUKEwjE7vXx97TjAhVFlIsKHflkAv4QFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0H8b5NdQGaegqLUDIKgghi

Жаль Флайман не реализовал свою идею. Не знаю как с цоколем в Буче, а с "кавалиркой" в Щуцине профит был гарантированный.

Ну не знаю, не знаю... Учитывая, что Флай опять же начал бы делать ремонт в кавалирке своими руками...
antey1969
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