|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:55
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
А все таки, что именно замечательного? Ну кроме дешёвых однушек
1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра
Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?
цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19884
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:58
Zebra написав: Faceless написав:
Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот
Домик рапортует, что в Киеве за год средняя цена м.кв. выросла всего на 2.7% что соизмеримо с официальной долларовой инфляцией. А учитывая, что наличная долларовая масса выросла за этот же период на 6.5% то инфляция киевской недвижимости идет быстрее, чем печатают доллары
с единственной поправкой что в мире мало людей заинтересованных в покупке киевской недвижимости, даже если долларов напечатают 300 вагонов, не факт что после этого "золотой дождь" упадёт на Украину, поэтому считайте доходы и инфляцию в гривнах.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2817
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 697 раз.
- Подякували: 800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2019 19:33
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 511
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2019 19:51
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:1. Напротив Национального парка;
2) печерский район;
3) По столичке 5 минут до центра
Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?
цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек
Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25075
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5915 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:08
sinus написав:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zn.ua/UKRAINE/ukraincy-skupayut-kvartiry-v-polshe-uzhe-obognali-nemcev-rzeczpospolita-323201_.html&ved=2ahUKEwjE7vXx97TjAhVFlIsKHflkAv4QFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0H8b5NdQGaegqLUDIKgghi
Жаль Флайман не реализовал свою идею. Не знаю как с цоколем в Буче, а с "кавалиркой" в Щуцине профит был гарантированный.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30783
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3633 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:09
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?
цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек
Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.
Появится. Лет через 5. Все-таки Печерск.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30783
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3633 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:09
Faceless
Год назад ездили с женой посмотреть Оранж - исходили там все вдоль и поперек.
Несмотря на зелень вокруг, прогуляться негде - на Лыску слишком крутой подъем, вверх к проспекту Науки совсем узкий тротуар, внизу пыльная дорога упирается в промку и склады.
Пока ехал на авто из Оранжа вверх, понял, что зимой неизбежны проблемы с уборкой дороги и с гололедом. Школ, магазинов и вообще цивилизации в пешей доступности полный ноль.
Застройщик хлопнет там дома и свалит.
Остальное - проблемы туземцев
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8477
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1007 раз.
- Подякували: 2258 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:15
А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 489
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:16
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?
цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек
Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.
когда я в 2004 году заезжал на Драгоманова, то на месте Мордора лягушки квакали и по драгоманова даже маршрутки не ходили, нужно было на Ахматовой выходить... так что не ссыте, на 10 000 населения и магазины и остальное появится
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19884
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:21
airmax78 написав: sinus написав:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zn.ua/UKRAINE/ukraincy-skupayut-kvartiry-v-polshe-uzhe-obognali-nemcev-rzeczpospolita-323201_.html&ved=2ahUKEwjE7vXx97TjAhVFlIsKHflkAv4QFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0H8b5NdQGaegqLUDIKgghi
Жаль Флайман не реализовал свою идею. Не знаю как с цоколем в Буче, а с "кавалиркой" в Щуцине профит был гарантированный.
Ну не знаю, не знаю... Учитывая, что Флай опять же начал бы делать ремонт в кавалирке своими руками...
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8477
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1007 раз.
- Подякували: 2258 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15071
|2447328
|
|
|455
|181712
|
|
|31672
|70356
|
|