Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек
Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.
когда я в 2004 году заезжал на Драгоманова, то на месте Мордора лягушки квакали и по драгоманова даже маршрутки не ходили, нужно было на Ахматовой выходить... так что не ссыте, на 10 000 населения и магазины и остальное появится
100%. А меня тут еще от Рыбальского отговаривали по этим же причинам. Кстати, кто интересовался Манхеттеном: посмотрите новый прайсик КГС на квартирки на верхних этажах... Как пример дешевея вследствие поганой демографии: Кто-то, не будем называть, как обычно, поднял денех на ровном месте. Кто нам, лохам, мешал - непонятно.
investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов. Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов. Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
Уну, Львов - не милионник и никогда им не был.
Сейчас там население 720 тыс, и вряд ли когда нибудь станет больше - слишком близко Польща с ее плантациями клубники и немытыми дупами стариков.
investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии? -400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница. И еще -1 Винница уехавших. ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов. Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
Уну, Львов - не милионник и никогда им не был.
Сейчас там население 720 тыс, и вряд ли когда нибудь станет больше - слишком близко Польща с ее плантациями клубники и немытыми дупами стариков.
Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.
investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов. Население сократится на 2 000 000 человек минимум.