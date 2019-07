proftpd66 написав:

Проект от Stolitsa Group

нет большого пузыря

дорогие квартиры

был дефолт в компании с такми названием в 2009

bUd development

есть пузырь

дорогие квартиры

возле воды

я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК

РІЕЛ и IB Alliance

есть пузырь

дешевые квартиры

возле воды

я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК

в интернете пишут что есть проблемы, как дефолт

Киевгорстрой

нет пузырь

дешевые квартиры на окраине

дурацкая правила отказ от сроков и сразу строит 8 домов одновременно в одном ЖК. Попытка пузыря на ходу.

я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК

неадекватное начальство как пишут

сроки не соблюдают

надежность

очень плохое качество стройки

Интригал буд

небольшой пузырь

дешевые квартиры на окраине

я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК

надежность

очень плохое качество стройки

есть свободные бабки 600к-800к грн. Думаю еще про 1.3м-1.5м.хочу 60%-65% положить от суммы в кред. на 5 лет, 40%-35% выплачивать (без анулииета, без этой ерунды). (первые 2года под 10%, остальное 3года под 20% или как-то так)40% в ОВГЗ под 16%.давайте соберем рейтинг застройщиков, если это имеет смысл.Я начну как президент:1)62 дома сдано в 11 ЖК c 201041 дом в процессе в 5 ЖК- смотрю1-комнатныеот 1.04 млн грн39...55 м²25 050 — 28 200 грн/м²2)18 домов сдано в 6 ЖК c 201319 домов в процессе в 6 ЖКЖК Заречный - смотрюНовая очередь однокомнатные есть видовые.СДАЧА 2022 - 2 квартал1-комнатныеот 1.33 млн грн53...65 м²23 200 — 34 100 грн/м²УЖЕ построенные1-комнатныеот 1.58 млн грн45 м²35 000 грн/м²3)2003год основания23дома сдано в 20 ЖКс 2010 года30домов в процессе в 10 ЖКЗаявленный ввод в эксплуатацию: 2 кв. 2021ЖК Great: планировка 1-комнатной квартиры 47.07 м2, тип 1c11-комнатныеот 885 тыс. грн47...54 м²18 800 — 22 500 грн/м²4)Проект от Киевгорстрой108 домов сдано в 54 ЖК c 201067 домов в процессе в 19 ЖКСмотрю:ЖК Урловский-1ЖК Урловский-2ЖК Радужныйих качу разных, как говна.5)Проект от Интергал-Буд78 домов сдано в 30 ЖК c 201054 дома в процессе в 18 ЖКЖК Традиция - смотрю3 кв. 2020ЖК Традиция: планировка 1-комнатной квартиры 31.92 м2, тип 1Д1-комнатныеот 837 тыс. грн32...50 м²23 250 — 30 250 грн/м²