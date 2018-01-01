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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 133113321333133413351336>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:28

  investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии?

-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.

И еще -1 Винница уехавших.

ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.

Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии?

-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.

И еще -1 Винница уехавших.

ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.

Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.


Уну, Львов - не милионник и никогда им не был.

Сейчас там население 720 тыс, и вряд ли когда нибудь станет больше - слишком близко Польща с ее плантациями клубники и немытыми дупами стариков.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:36

  proftpd66 написав:есть свободные бабки 600к-800к грн. Думаю еще про 1.3м-1.5м.

хочу 60%-65% положить от суммы в кред. на 5 лет, 40%-35% выплачивать (без анулииета, без этой ерунды). (первые 2года под 10%, остальное 3года под 20% или как-то так)

40% в ОВГЗ под 16%.


давайте соберем рейтинг застройщиков, если это имеет смысл.


Я начну как президент:

1) Проект от Stolitsa Group
62 дома сдано в 11 ЖК c 2010
41 дом в процессе в 5 ЖК

ЖК Seven - смотрю


1-комнатные
от 1.04 млн грн
39...55 м²
25 050 — 28 200 грн/м²

+ на левобережке еще ЖК есть. ЖК Галактика

  • нет большого пузыря
  • дорогие квартиры
  • был дефолт в компании с такми названием в 2009

2) bUd development
18 домов сдано в 6 ЖК c 2013
19 домов в процессе в 6 ЖК

ЖК Заречный - смотрю

оказывается, что 2 застройщика тут участвует еще IB Alliance

Новая очередь однокомнатные есть видовые.

СДАЧА 2022 - 2 квартал
1-комнатные
от 1.33 млн грн
53...65 м²
23 200 — 34 100 грн/м²


УЖЕ построенные НЕ видовые
1-комнатные
от 1.58 млн грн
45 м²
35 000 грн/м²

  • есть пузырь
  • дорогие квартиры
  • возле воды
  • я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК


3) РІЕЛ и IB Alliance

2003
год основания
23
дома сдано в 20 ЖК
с 2010 года
30
домов в процессе в 10 ЖК

ЖК Great

Заявленный ввод в эксплуатацию: 2 кв. 2021

ЖК Great: планировка 1-комнатной квартиры 47.07 м2, тип 1c1
1-комнатные
от 885 тыс. грн
47...54 м²
18 800 — 22 500 грн/м²

  • есть пузырь
  • дешевые квартиры
  • возле воды
  • я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК
  • в интернете пишут что есть проблемы, как дефолт


4) Киевгорстрой

Проект от Киевгорстрой
108 домов сдано в 54 ЖК c 2010
67 домов в процессе в 19 ЖК

Смотрю:
ЖК Урловский-1
ЖК Урловский-2
ЖК Радужный
их качу разных, как говна.

  • нет пузырь
  • дешевые квартиры на окраине
  • дурацкая правила отказ от сроков и сразу строит 8 домов одновременно в одном ЖК. Попытка пузыря на ходу.
  • я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК
  • неадекватное начальство как пишут
  • сроки не соблюдают
  • надежность
  • очень плохое качество стройки


5) Интригал буд


Проект от Интергал-Буд
78 домов сдано в 30 ЖК c 2010
54 дома в процессе в 18 ЖК


ЖК Традиция - смотрю


3 кв. 2020
ЖК Традиция: планировка 1-комнатной квартиры 31.92 м2, тип 1Д
1-комнатные
от 837 тыс. грн
32...50 м²
23 250 — 30 250 грн/м²


  • небольшой пузырь
  • дешевые квартиры на окраине
  • я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК
  • надежность
  • очень плохое качество стройки



UP!

ЖК Урловский-2 :?:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:37

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.

Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.


Уну, Львов - не милионник и никогда им не был.

Сейчас там население 720 тыс, и вряд ли когда нибудь станет больше - слишком близко Польща с ее плантациями клубники и немытыми дупами стариков.

Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:47

[/quote]
Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.[/quote]

испания и португалия(меньше правда) до 2007-08гг тоже росла как не в коня корм в курортных зонах. и что??...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:48

  plugatyrev написав:

испания и португалия(меньше правда) до 2007-08гг тоже росла как не в коня корм в курортных зонах. и что??...[/quote]
тут вопрос не в курортности а в транспортных хабах
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:53

  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:

испания и португалия(меньше правда) до 2007-08гг тоже росла как не в коня корм в курортных зонах. и что??...

тут вопрос не в курортности а в транспортных хабах[/quote]

И какой хаб во Львове? Вход в гиперлуп?

Ребята, кроме Киева - никаких вариантов!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:58

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:

испания и португалия(меньше правда) до 2007-08гг тоже росла как не в коня корм в курортных зонах. и что??...

тут вопрос не в курортности а в транспортных хабах


И какой хаб во Львове? Вход в гиперлуп?

Ребята, кроме Киева - никаких вариантов![/quote]
круша рулит. озера под боком - курорт. и выход из гиперлупа в пешей доступности
Востаннє редагувалось plugatyrev в Нед 14 лип, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии?

-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.

И еще -1 Винница уехавших.

ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.

Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.

Цікаво, а де Харків подінеться,а Дніпро?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:03

  Оранжевый-хит сезона написав:Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.


Из Львова в Одессу вы не сможете доехать
Не будет дорог или куча бандитов будет на дорогах
moldashavanin
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