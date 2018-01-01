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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:28
investorkiev написав:
А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:32
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
Уну, Львов - не милионник и никогда им не был.
Сейчас там население 720 тыс, и вряд ли когда нибудь станет больше - слишком близко Польща с ее плантациями клубники и немытыми дупами стариков.
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investorkiev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:36
proftpd66 написав:
есть свободные бабки 600к-800к грн. Думаю еще про 1.3м-1.5м.
хочу 60%-65% положить от суммы в кред. на 5 лет, 40%-35% выплачивать (без анулииета, без этой ерунды). (первые 2года под 10%, остальное 3года под 20% или как-то так)
40% в ОВГЗ под 16%.
давайте соберем рейтинг застройщиков, если это имеет смысл.
Я начну как президент:
1) Проект от Stolitsa Group
62 дома сдано в 11 ЖК c 2010
41 дом в процессе в 5 ЖК ЖК Seven
- смотрю
1-комнатные
от 1.04 млн грн
39...55 м²
25 050 — 28 200 грн/м²+ на левобережке еще ЖК есть. ЖК Галактика
- нет большого пузыря
- дорогие квартиры
- был дефолт в компании с такми названием в 2009
2) bUd development
18 домов сдано в 6 ЖК c 2013
19 домов в процессе в 6 ЖК
ЖК Заречный - смотрюоказывается, что 2 застройщика тут участвует еще IB Alliance
Новая очередь однокомнатные есть видовые.
СДАЧА 2022 - 2 квартал
1-комнатные
от 1.33 млн грн
53...65 м²
23 200 — 34 100 грн/м²
УЖЕ построенные НЕ видовые
1-комнатные
от 1.58 млн грн
45 м²
35 000 грн/м²
- есть пузырь
- дорогие квартиры
- возле воды
- я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК
3) РІЕЛ и IB Alliance
2003
год основания
23
дома сдано в 20 ЖК
с 2010 года
30
домов в процессе в 10 ЖКЖК Great
Заявленный ввод в эксплуатацию: 2 кв. 2021
ЖК Great: планировка 1-комнатной квартиры 47.07 м2, тип 1c1
1-комнатные
от 885 тыс. грн
47...54 м²
18 800 — 22 500 грн/м²
- есть пузырь
- дешевые квартиры
- возле воды
- я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК
- в интернете пишут что есть проблемы, как дефолт
4) Киевгорстрой
Проект от Киевгорстрой
108 домов сдано в 54 ЖК c 2010
67 домов в процессе в 19 ЖК
Смотрю:
ЖК Урловский-1
ЖК Урловский-2
ЖК Радужный
их качу разных, как говна.
- нет пузырь
- дешевые квартиры на окраине
- дурацкая правила отказ от сроков и сразу строит 8 домов одновременно в одном ЖК. Попытка пузыря на ходу.
- я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК
- неадекватное начальство как пишут
- сроки не соблюдают
- надежность
- очень плохое качество стройки
5) Интригал буд
Проект от Интергал-Буд
78 домов сдано в 30 ЖК c 2010
54 дома в процессе в 18 ЖК
ЖК Традиция - смотрю
3 кв. 2020
ЖК Традиция: планировка 1-комнатной квартиры 31.92 м2, тип 1Д
1-комнатные
от 837 тыс. грн
32...50 м²
23 250 — 30 250 грн/м²
- небольшой пузырь
- дешевые квартиры на окраине
- я думаю, но могу ошибаться, что много квартир не продано в разных ЖК
- надежность
- очень плохое качество стройки
UP!
ЖК Урловский-2
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:37
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
Уну, Львов - не милионник и никогда им не был.
Сейчас там население 720 тыс, и вряд ли когда нибудь станет больше - слишком близко Польща с ее плантациями клубники и немытыми дупами стариков.
Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:47
[/quote]
Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.[/quote]
испания и португалия(меньше правда) до 2007-08гг тоже росла как не в коня корм в курортных зонах. и что??...
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plugatyrev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:48
plugatyrev написав:
испания и португалия(меньше правда) до 2007-08гг тоже росла как не в коня корм в курортных зонах. и что??...[/quote]
тут вопрос не в курортности а в транспортных хабах
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:53
Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:
испания и португалия(меньше правда) до 2007-08гг тоже росла как не в коня корм в курортных зонах. и что??...
тут вопрос не в курортности а в транспортных хабах[/quote]
И какой хаб во Львове? Вход в гиперлуп?
Ребята, кроме Киева - никаких вариантов!
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investorkiev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:58
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:
испания и португалия(меньше правда) до 2007-08гг тоже росла как не в коня корм в курортных зонах. и что??...
тут вопрос не в курортности а в транспортных хабах
И какой хаб во Львове? Вход в гиперлуп?
Ребята, кроме Киева - никаких вариантов![/quote]
круша рулит. озера под боком - курорт. и выход из гиперлупа в пешей доступности
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Нед 14 лип, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:01
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
Цікаво, а де Харків подінеться,а Дніпро?
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sinus
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:03
Оранжевый-хит сезона написав:
Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.
Из Львова в Одессу вы не сможете доехать
Не будет дорог или куча бандитов будет на дорогах
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moldashavanin
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