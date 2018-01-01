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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1332133313341335>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:07

  moldashavanin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.


Из Львова в Одессу вы не сможете доехать
Не будет дорог или куча бандитов будет на дорогах

а самолёт?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:07

  vitaliian написав:с единственной поправкой что в мире мало людей заинтересованных в покупке киевской недвижимости, даже если долларов напечатают 300 вагонов, не факт что после этого "золотой дождь" упадёт на Украину, поэтому считайте доходы и инфляцию в гривнах.

Деньги нужно считать в долларах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sinus написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии?

-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.

И еще -1 Винница уехавших.

ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.

Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.

Цікаво, а де Харків подінеться,а Дніпро?
Харьков и Днепр, лидеры по смертности в Украине. Смотрите сайт госстата

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:19

  Zebra написав:
  vitaliian написав:с единственной поправкой что в мире мало людей заинтересованных в покупке киевской недвижимости, даже если долларов напечатают 300 вагонов, не факт что после этого "золотой дождь" упадёт на Украину, поэтому считайте доходы и инфляцию в гривнах.

Деньги нужно считать в долларах.

Придёт дешёвый доллар- долларовые цены вырастут, уйдёт - упадут. Инфляция доллара влияния на наши цены не имеет. В 2007 квартира стоила 100к$ сейчас 30к$, если бы долларовая инфляция имела место, она бы за 10 лет выросла а не упала в 3 раза.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 14 лип, 2019 21:24, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moldashavanin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.


Из Львова в Одессу вы не сможете доехать
Не будет дорог или куча бандитов будет на дорогах
Вот как раз дорого Одесса-киев-львов будет всё лучше и лучше.. в отличие от остальных

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:21

  vitaliian написав:
  moldashavanin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.


Из Львова в Одессу вы не сможете доехать
Не будет дорог или куча бандитов будет на дорогах

а самолёт?


Что-то осталось от авиационной промышленности ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:23

  moldashavanin написав:Что-то осталось от авиационной промышленности ?

на чём летают в странах где нет авиационной промышленности?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:23

Кто там интересовался 13й Фонтана? https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-odes ... PcmKeU3CK4
Это чуть дальше, но ситуация с оползнями - непредсказуемая.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:25

  Оранжевый-хит сезона написав:
moldashavanin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.


Из Львова в Одессу вы не сможете доехать
Не будет дорог или куча бандитов будет на дорогах
Вот как раз дорого Одесса-киев-львов будет всё лучше и лучше.. в отличие от остальных

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Ибо эта трасса имеет государственное значение . Ее ремонтируют .
Предпочтение отдается трассам имеющим гос значение и городам расположенным на этих трассах . для остальных - дыры на дорогах или живите как хотите
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:27

  vitaliian написав:
  moldashavanin написав:Что-то осталось от авиационной промышленности ?

на чём летают в странах где нет авиационной промышленности?

быстрее всего - пускают на свою территорию заграничных перевозчиков .
moldashavanin
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