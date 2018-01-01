Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:с единственной поправкой что в мире мало людей заинтересованных в покупке киевской недвижимости, даже если долларов напечатают 300 вагонов, не факт что после этого "золотой дождь" упадёт на Украину, поэтому считайте доходы и инфляцию в гривнах.
investorkiev написав:А почему удалили пост о демографии?
-400 тыс в год только вымерших по стране - это -1Винница.
И еще -1 Винница уехавших.
ИМХО на сегодня демография - самый главный риск и угроза инвестициям в КРЖН.
Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов. Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
Цікаво, а де Харків подінеться,а Дніпро?
Харьков и Днепр, лидеры по смертности в Украине. Смотрите сайт госстата
vitaliian написав:с единственной поправкой что в мире мало людей заинтересованных в покупке киевской недвижимости, даже если долларов напечатают 300 вагонов, не факт что после этого "золотой дождь" упадёт на Украину, поэтому считайте доходы и инфляцию в гривнах.
Деньги нужно считать в долларах.
Придёт дешёвый доллар- долларовые цены вырастут, уйдёт - упадут. Инфляция доллара влияния на наши цены не имеет. В 2007 квартира стоила 100к$ сейчас 30к$, если бы долларовая инфляция имела место, она бы за 10 лет выросла а не упала в 3 раза.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 14 лип, 2019 21:24, всього редагувалось 3 разів.
Оранжевый-хит сезона написав:Население Львова будет увеличиваться. Как и население Одессы. Посмотри на пригороды и одного и второго. Целые кварталы вырастают на глазах.
Из Львова в Одессу вы не сможете доехать Не будет дорог или куча бандитов будет на дорогах
Вот как раз дорого Одесса-киев-львов будет всё лучше и лучше.. в отличие от остальных
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Ибо эта трасса имеет государственное значение . Ее ремонтируют . Предпочтение отдается трассам имеющим гос значение и городам расположенным на этих трассах . для остальных - дыры на дорогах или живите как хотите