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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1332133313341335

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
sinus написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов.
Население сократится на 2 000 000 человек минимум.

Цікаво, а де Харків подінеться,а Дніпро?
Харьков и Днепр, лидеры по смертности в Украине. Смотрите сайт госстата

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Не вигадуйте. Така ж сама як і по всій країні.
Чи ви гадаєте, що в Харкові, в якому зараз 1450000 мешканців, через 3 роки півмільйона вимре?
Не смішить людей.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:39

  moldashavanin написав:
  vitaliian написав:
  moldashavanin написав:Что-то осталось от авиационной промышленности ?

на чём летают в странах где нет авиационной промышленности?

быстрее всего - пускают на свою территорию заграничных перевозчиков .

Пассажирские самолеты на которых можно летать выпускают 4 компании в мире: Боинг, Эйрбас, Эмбрайер и Бомбардье. Национальных авиаперевозчиков тысячи. Даже в Украине есть несколько.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:55

  airmax78 написав:
  moldashavanin написав:
  vitaliian написав:на чём летают в странах где нет авиационной промышленности?

быстрее всего - пускают на свою территорию заграничных перевозчиков .

Пассажирские самолеты на которых можно летать выпускают 4 компании в мире: Боинг, Эйрбас, Эмбрайер и Бомбардье. Национальных авиаперевозчиков тысячи. Даже в Украине есть несколько.


Замечательно - развалить единую сеть автодорог , пользоваться заграничными самолетиками .Национальный перевозчик - когда летаешь на свои самолетиках а не чужих , купленных за валюту
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:00

  moldashavanin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
moldashavanin написав:
Из Львова в Одессу вы не сможете доехать
Не будет дорог или куча бандитов будет на дорогах
Вот как раз дорого Одесса-киев-львов будет всё лучше и лучше.. в отличие от остальных

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk


Ибо эта трасса имеет государственное значение . Ее ремонтируют .
Предпочтение отдается трассам имеющим гос значение и городам расположенным на этих трассах . для остальных - дыры на дорогах или живите как хотите

остальных будет всё меньше и меньше физически
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:03

  moldashavanin написав:Замечательно - развалить единую сеть автодорог , пользоваться заграничными самолетиками .Национальный перевозчик - когда летаешь на свои самолетиках а не чужих , купленных за валюту

авиастроение очень капиталоёмкая отрасль, построить и продать самолёт мало, его нужно обслуживать весь период эксплуатации, иметь сеть сервисов по всему миру, вкладываться в испытания и новые технологии, что в условиях наших перманентных кризисов невозможно. Критикуйте другие отрасли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:04

  sinus написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
sinus написав: Цікаво, а де Харків подінеться,а Дніпро?
Харьков и Днепр, лидеры по смертности в Украине. Смотрите сайт госстата

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Не вигадуйте. Така ж сама як і по всій країні.
Чи ви гадаєте, що в Харкові, в якому зараз 1450000 мешканців, через 3 роки півмільйона вимре?
Не смішить людей.

вы сайт госстата открывали или просто упорно не соглашаетесь?
Харьков третье место по смертности в Украине
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 419_u.html
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:12

  sinus написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
sinus написав: Цікаво, а де Харків подінеться,а Дніпро?
Харьков и Днепр, лидеры по смертности в Украине. Смотрите сайт госстата

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Не вигадуйте. Така ж сама як і по всій країні.
Чи ви гадаєте, що в Харкові, в якому зараз 1450000 мешканців, через 3 роки півмільйона вимре?
Не смішить людей.

не вымрет конечно, но сократится значительно
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В 2020 ule обещают открыть воскресенский мост, в 2021 году метро на Виноградарь
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто то анализировал перераспределение покупателей первички в связи с крахом Аркады?
кстати я крах аркады ещё 2 года назад предсказывал
Оранжевый-хит сезона
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