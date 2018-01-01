Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:Примерно через 4 года в 2023 году в Украине останется три города миллионника: Киев, Одесса, Львов. За єто же время исчезнет примерно 500 населённых пунктов. Население сократится на 2 000 000 человек минимум.
Цікаво, а де Харків подінеться,а Дніпро?
Харьков и Днепр, лидеры по смертности в Украине. Смотрите сайт госстата
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Не вигадуйте. Така ж сама як і по всій країні. Чи ви гадаєте, що в Харкові, в якому зараз 1450000 мешканців, через 3 роки півмільйона вимре? Не смішить людей.
moldashavanin написав: Из Львова в Одессу вы не сможете доехать Не будет дорог или куча бандитов будет на дорогах
Вот как раз дорого Одесса-киев-львов будет всё лучше и лучше.. в отличие от остальных
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Ибо эта трасса имеет государственное значение . Ее ремонтируют . Предпочтение отдается трассам имеющим гос значение и городам расположенным на этих трассах . для остальных - дыры на дорогах или живите как хотите
moldashavanin написав:Замечательно - развалить единую сеть автодорог , пользоваться заграничными самолетиками .Национальный перевозчик - когда летаешь на свои самолетиках а не чужих , купленных за валюту
авиастроение очень капиталоёмкая отрасль, построить и продать самолёт мало, его нужно обслуживать весь период эксплуатации, иметь сеть сервисов по всему миру, вкладываться в испытания и новые технологии, что в условиях наших перманентных кризисов невозможно. Критикуйте другие отрасли.