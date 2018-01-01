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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1332133313341335>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто то анализировал перераспределение покупателей первички в связи с крахом Аркады?
кстати я крах аркады ещё 2 года назад предсказывал
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:39

  Оранжевый-хит сезона написав:В 2020 ule обещают открыть воскресенский мост, в 2021 году метро на Виноградарь

кто обещал? кому обещал? может еще и за базар кто-то ответить обещал ?! наивные как дети. даже не смешно
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4705692:Faceless"]
Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?

цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек

Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.

когда я в 2004 году заезжал на Драгоманова, то на месте Мордора лягушки квакали и по драгоманова даже маршрутки не ходили, нужно было на Ахматовой выходить... так что не ссыте, на 10 000 населения и магазины и остальное появится[/quote]Ок, всего лет пять-десять подождать. Возможно.
Тогда ЖК и станет интересным, а пока что рассчитывать на инфраструктуру там, это как покупать на Трое и рассчитывать на метро. Собственно, потому там такие дешёвые квартиры.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:44

Faceless ну если на метро расчитывать тогда и угандошеные хрущики на гречко и осиповского ракетой....
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:44

  Faceless написав: Ок, всего лет пять-десять подождать. Возможно.
Тогда ЖК и станет интересным, а пока что рассчитывать на инфраструктуру там, это как покупать на Трое и рассчитывать на метро. Собственно, потому там такие дешёвые квартиры.

А с каким прицелом покупают квартиру? 5 лет для выбора квартиры это ничего
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:47

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав: Ок, всего лет пять-десять подождать. Возможно.
Тогда ЖК и станет интересным, а пока что рассчитывать на инфраструктуру там, это как покупать на Трое и рассчитывать на метро. Собственно, потому там такие дешёвые квартиры.

А с каким прицелом покупают квартиру? 5 лет для выбора квартиры это ничего

100500. сколько квартир без ремонта в одном 9а на продаже? :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ближайшие 4 года КРЖН пройдут под звездой освобождения "бабушатников". Дома постройки 1970 - х годов будут давить на рынок.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:55

  Оранжевый-хит сезона написав:Ближайшие 4 года КРЖН пройдут под звездой освобождения "бабушатников". Дома постройки 1970 - х годов будут давить на рынок.

почему тогда предыдущие лет 15-20 всех сталинками на задавило??
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:59

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ближайшие 4 года КРЖН пройдут под звездой освобождения "бабушатников". Дома постройки 1970 - х годов будут давить на рынок.

почему тогда предыдущие лет 15-20 всех сталинками на задавило??

"бэбибум" 80-х годов прошлого века
начиная с 90-х пошол стад
2001 год минимум рождаемости
сейчас исторический минимум 18 летних
ДумайТЕ! :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда я про отрицательную демографию в Киеве писал все смеялись. А посмотрите стату за этот год.
Оранжевый-хит сезона
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