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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лип, 2019 22:33
Кто то анализировал перераспределение покупателей первички в связи с крахом Аркады?
кстати я крах аркады ещё 2 года назад предсказывал
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:39
Оранжевый-хит сезона написав:
В 2020 ule обещают открыть воскресенский мост, в 2021 году метро на Виноградарь
кто обещал? кому обещал? может еще и за базар кто-то ответить обещал ?! наивные как дети. даже не смешно
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plugatyrev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:40
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4705692:Faceless"]
Цыганский табор тоже недалеко?
До ближайшего супермаркета сколько пилить и какой тропинкой?
цыган давно нет, проект рассчитан на 6000 квартир, 8 домов, т.е. порядка 10 000 человек
Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.
когда я в 2004 году заезжал на Драгоманова, то на месте Мордора лягушки квакали и по драгоманова даже маршрутки не ходили, нужно было на Ахматовой выходить... так что не ссыте, на 10 000 населения и магазины и остальное появится[/quote]Ок, всего лет пять-десять подождать. Возможно.
Тогда ЖК и станет интересным, а пока что рассчитывать на инфраструктуру там, это как покупать на Трое и рассчитывать на метро. Собственно, потому там такие дешёвые квартиры.
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Faceless
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:44
Faceless ну если на метро расчитывать тогда и угандошеные хрущики на гречко и осиповского ракетой....
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plugatyrev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:44
Faceless написав:
Ок, всего лет пять-десять подождать. Возможно.
Тогда ЖК и станет интересным, а пока что рассчитывать на инфраструктуру там, это как покупать на Трое и рассчитывать на метро. Собственно, потому там такие дешёвые квартиры.
А с каким прицелом покупают квартиру? 5 лет для выбора квартиры это ничего
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:47
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Ок, всего лет пять-десять подождать. Возможно.
Тогда ЖК и станет интересным, а пока что рассчитывать на инфраструктуру там, это как покупать на Трое и рассчитывать на метро. Собственно, потому там такие дешёвые квартиры.
А с каким прицелом покупают квартиру? 5 лет для выбора квартиры это ничего
100500. сколько квартир без ремонта в одном 9а на продаже?
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plugatyrev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:53
Ближайшие 4 года КРЖН пройдут под звездой освобождения "бабушатников". Дома постройки 1970 - х годов будут давить на рынок.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:55
Оранжевый-хит сезона написав:
Ближайшие 4 года КРЖН пройдут под звездой освобождения "бабушатников". Дома постройки 1970 - х годов будут давить на рынок.
почему тогда предыдущие лет 15-20 всех сталинками на задавило??
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plugatyrev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:59
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ближайшие 4 года КРЖН пройдут под звездой освобождения "бабушатников". Дома постройки 1970 - х годов будут давить на рынок.
почему тогда предыдущие лет 15-20 всех сталинками на задавило??
"бэбибум" 80-х годов прошлого века
начиная с 90-х пошол стад
2001 год минимум рождаемости
сейчас исторический минимум 18 летних
ДумайТЕ!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:06
Когда я про отрицательную демографию в Киеве писал все смеялись. А посмотрите стату за этот год.
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