|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лип, 2019 23:25
Оранжевый-хит сезона написав:
Когда я про отрицательную демографию в Киеве писал все смеялись. А посмотрите стату за этот год.
смешного ничего нет. и в разрезе оранжа с точки зрения наследников хрущей большой вопрос где уютнее будет на условных нивках или святошине или в жеппе печерского района с перспективой 5-10лет за которые можно успеть заработать на что-то более приемлемое
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2019 23:33
Оранжевый-хит сезона написав:Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.
Faceless написав:
когда я в 2004 году заезжал на Драгоманова, то на месте Мордора лягушки квакали и по драгоманова даже маршрутки не ходили, нужно было на Ахматовой выходить
... так что не ссыте, на 10 000 населения и магазины и остальное появится
Ок, всего лет пять-десять подождать. Возможно.
Тогда ЖК и станет интересным, а пока что рассчитывать на инфраструктуру там, это как покупать на Трое и рассчитывать на метро. Собственно, потому там такие дешёвые квартиры.
мы там бульбашили в болоте в тех местах
потом на том месте дома построили
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 07:32
Уровень теневой экономики Украины достиг десятилетнего минимума
В прошлом году показатель снизился до 30% ВВП
Уровень теневой экономики в нашей стране в 2018-м за год сократился на 2% – до 30% объема ВВП. Это стало самым низким показателем за последние десять лет, сообщают в Минэкономразвития.
В правительстве рассказали, когда ВВП превысит докризисный объем
Рассчитывали уровень «тени» по разным методам. Например, наибольший уровень теневой экономики в 46% ВВП, как рассказывают в министерстве, выявил метод «Расходы населения – розничный товарооборот» (на 2% меньше, чем в 2017-м). «Монетарный» и «электрический» методы показали сокращение на 1% – до 27% и 23% от ВВП соответственно. По методу «Убыточности предприятий» в 2018-м этот показатель упал до 18%, что на 4% меньше, чем в предыдущем году.
По секторам экономики в ведомстве зафиксировали такие улучшения:
Сектор финансовой и страховой деятельности – теневая экономика сократилась на 10%.
Добывающая промышленность – на 8%.
Торговля – на 5%.
Операции по недвижимости – на 4%.
Это конечно хорошо что теневой уровень снижается. Но при снижении теневой экономики официальный ВВП растет как-то слабо. В 2019 - 3,3% в 1кв2019 - 2,2% ...
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34075
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3335 раз.
- Подякували: 6878 раз.
-
- Профіль
-
23
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15075
|2447990
|
|
|455
|181725
|
|
|31672
|70500
|
|