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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1333133413351336>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 23:25

  Оранжевый-хит сезона написав:Когда я про отрицательную демографию в Киеве писал все смеялись. А посмотрите стату за этот год.

смешного ничего нет. и в разрезе оранжа с точки зрения наследников хрущей большой вопрос где уютнее будет на условных нивках или святошине или в жеппе печерского района с перспективой 5-10лет за которые можно успеть заработать на что-то более приемлемое
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 23:33

Оранжевый-хит сезона написав:Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.


  Faceless написав:когда я в 2004 году заезжал на Драгоманова, то на месте Мордора лягушки квакали и по драгоманова даже маршрутки не ходили, нужно было на Ахматовой выходить... так что не ссыте, на 10 000 населения и магазины и остальное появится


Ок, всего лет пять-десять подождать. Возможно.
Тогда ЖК и станет интересным, а пока что рассчитывать на инфраструктуру там, это как покупать на Трое и рассчитывать на метро. Собственно, потому там такие дешёвые квартиры.


мы там бульбашили в болоте в тех местах :) потом на том месте дома построили :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:32

Уровень теневой экономики Украины достиг десятилетнего минимума
В прошлом году показатель снизился до 30% ВВП

Уровень теневой экономики в нашей стране в 2018-м за год сократился на 2% – до 30% объема ВВП. Это стало самым низким показателем за последние десять лет, сообщают в Минэкономразвития.

В правительстве рассказали, когда ВВП превысит докризисный объем

Рассчитывали уровень «тени» по разным методам. Например, наибольший уровень теневой экономики в 46% ВВП, как рассказывают в министерстве, выявил метод «Расходы населения – розничный товарооборот» (на 2% меньше, чем в 2017-м). «Монетарный» и «электрический» методы показали сокращение на 1% – до 27% и 23% от ВВП соответственно. По методу «Убыточности предприятий» в 2018-м этот показатель упал до 18%, что на 4% меньше, чем в предыдущем году.

По секторам экономики в ведомстве зафиксировали такие улучшения:

Сектор финансовой и страховой деятельности – теневая экономика сократилась на 10%.
Добывающая промышленность – на 8%.
Торговля – на 5%.
Операции по недвижимости – на 4%.


Это конечно хорошо что теневой уровень снижается. Но при снижении теневой экономики официальный ВВП растет как-то слабо. В 2019 - 3,3% в 1кв2019 - 2,2% ...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:13

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Когда я про отрицательную демографию в Киеве писал все смеялись. А посмотрите стату за этот год.

смешного ничего нет. и в разрезе оранжа с точки зрения наследников хрущей большой вопрос где уютнее будет на условных нивках или святошине или в жеппе печерского района с перспективой 5-10лет за которые можно успеть заработать на что-то более приемлемое

на машине уже в Оранже удобнее.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:40

  UA написав:По темпам застройки новых территорий Украина занимает пятое место в мире — Вавриш
https://zn.ua/UKRAINE/po-tempam-zastroy ... 3624_.html

Хотелось бы услышать мнение экспертного совета.

Это только часть интервью, полное по этой ссылке
https://zn.ua/interview/kiev-peredel-ili-perestroyka-323583_.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Вторую очередь Оранж сити от Геоса разбирают какгорячиепирожки)

как быстро пекли первую партию пирожков? и сколько отводят на вторую?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:можно было взять у Укрбуда Генезис 33м2 за 23.7куе, Па720уе за м2, и это при гораздо лучшей локации и характеристиках комплекса

Локация отличная: над одной из самых загруженных дорог, выхлопы-прямо в окно. Или думаете через три года будут авто на электротяге с антигравитаторами ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:55

  Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вторую очередь Оранж сити от Геоса разбирают какгорячиепирожки)

как быстро пекли первую партию пирожков? и сколько отводят на вторую?

Присматриваетесь? Правильно делаете. Почти центр. Хорошая цена. Рядом исторический парк. Кстати, до Мануфактуры рукой подать - а это значит в любой момент, как только начинает мутить от архитектуры постмодерна, на машину и в нашу маленькую Голландию - отдыхать душой.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:57

  Serg-ik написав:
  UA написав:По темпам застройки новых территорий Украина занимает пятое место в мире — Вавриш
https://zn.ua/UKRAINE/po-tempam-zastroy ... 3624_.html

Хотелось бы услышать мнение экспертного совета.

Это только часть интервью, полное по этой ссылке
https://zn.ua/interview/kiev-peredel-ili-perestroyka-323583_.html

Вавриш - это хорошо. Не знаю каким он был и остается коррупционером, но вкус у человека есть и понимание "что такое хорошо, а что такое куево" - тоже.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:02

  zzzzzz написав:
Уровень теневой экономики Украины 30% ВВП

.......сообщают в Минэкономразвития.
В правительстве рассказали, когда ВВП превысит докризисный объем...

Гройсман не дотягивает до 5% со своей партией. надо что-то рассказывать...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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