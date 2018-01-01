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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лип, 2019 23:25
Оранжевый-хит сезона написав:
Когда я про отрицательную демографию в Киеве писал все смеялись. А посмотрите стату за этот год.
смешного ничего нет. и в разрезе оранжа с точки зрения наследников хрущей большой вопрос где уютнее будет на условных нивках или святошине или в жеппе печерского района с перспективой 5-10лет за которые можно успеть заработать на что-то более приемлемое
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plugatyrev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:33
Оранжевый-хит сезона написав:Но никакой инфраструктуры в радиусе 1-2 км как не было, так и нет, и вряд ли появится.
Faceless написав:
когда я в 2004 году заезжал на Драгоманова, то на месте Мордора лягушки квакали и по драгоманова даже маршрутки не ходили, нужно было на Ахматовой выходить
... так что не ссыте, на 10 000 населения и магазины и остальное появится
Ок, всего лет пять-десять подождать. Возможно.
Тогда ЖК и станет интересным, а пока что рассчитывать на инфраструктуру там, это как покупать на Трое и рассчитывать на метро. Собственно, потому там такие дешёвые квартиры.
мы там бульбашили в болоте в тех местах
потом на том месте дома построили
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Пон 15 лип, 2019 07:32
Уровень теневой экономики Украины достиг десятилетнего минимума
В прошлом году показатель снизился до 30% ВВП
Уровень теневой экономики в нашей стране в 2018-м за год сократился на 2% – до 30% объема ВВП. Это стало самым низким показателем за последние десять лет, сообщают в Минэкономразвития.
В правительстве рассказали, когда ВВП превысит докризисный объем
Рассчитывали уровень «тени» по разным методам. Например, наибольший уровень теневой экономики в 46% ВВП, как рассказывают в министерстве, выявил метод «Расходы населения – розничный товарооборот» (на 2% меньше, чем в 2017-м). «Монетарный» и «электрический» методы показали сокращение на 1% – до 27% и 23% от ВВП соответственно. По методу «Убыточности предприятий» в 2018-м этот показатель упал до 18%, что на 4% меньше, чем в предыдущем году.
По секторам экономики в ведомстве зафиксировали такие улучшения:
Сектор финансовой и страховой деятельности – теневая экономика сократилась на 10%.
Добывающая промышленность – на 8%.
Торговля – на 5%.
Операции по недвижимости – на 4%.
Это конечно хорошо что теневой уровень снижается. Но при снижении теневой экономики официальный ВВП растет как-то слабо. В 2019 - 3,3% в 1кв2019 - 2,2% ...
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:13
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Когда я про отрицательную демографию в Киеве писал все смеялись. А посмотрите стату за этот год.
смешного ничего нет. и в разрезе оранжа с точки зрения наследников хрущей большой вопрос где уютнее будет на условных нивках или святошине или в жеппе печерского района с перспективой 5-10лет за которые можно успеть заработать на что-то более приемлемое
на машине уже в Оранже удобнее.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:40
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:41
Оранжевый-хит сезона написав:
Вторую очередь Оранж сити от Геоса разбирают какгорячиепирожки)
как быстро пекли первую партию пирожков? и сколько отводят на вторую?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:44
Прохожий написав:
можно было взять у Укрбуда Генезис 33м2 за 23.7куе, Па720уе за м2, и это при гораздо лучшей локации и характеристиках комплекса
Локация отличная: над одной из самых загруженных дорог, выхлопы-прямо в окно. Или думаете через три года будут авто на электротяге с антигравитаторами ?
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:55
Serg-ik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Вторую очередь Оранж сити от Геоса разбирают какгорячиепирожки)
как быстро пекли первую партию пирожков? и сколько отводят на вторую?
Присматриваетесь? Правильно делаете. Почти центр. Хорошая цена. Рядом исторический парк. Кстати, до Мануфактуры рукой подать - а это значит в любой момент, как только начинает мутить от архитектуры постмодерна, на машину и в нашу маленькую Голландию - отдыхать душой.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:57
Вавриш - это хорошо. Не знаю каким он был и остается коррупционером, но вкус у человека есть и понимание "что такое хорошо, а что такое куево" - тоже.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:02
zzzzzz написав:
Уровень теневой экономики Украины 30% ВВП
.......сообщают в Минэкономразвития.
В правительстве рассказали, когда ВВП превысит докризисный объем...
Гройсман не дотягивает до 5% со своей партией. надо что-то рассказывать...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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