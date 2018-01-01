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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:03
Serg-ik написав: Прохожий написав:
можно было взять у Укрбуда Генезис 33м2 за 23.7куе, Па720уе за м2, и это при гораздо лучшей локации и характеристиках комплекса
Локация отличная: над одной из самых загруженных дорог, выхлопы-прямо в окно. Или думаете через три года будут авто на электротяге с антигравитаторами ?
можно взять с окнами во двор или высокий этаж если на дорогу
берите Оранж, локация прямо в парке, никаких выхлопов в окно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:11
airmax78 написав:
Присматриваетесь?
Боже упаси. Уж лучше Багговутовский или что-то на вторичке.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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