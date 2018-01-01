Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот
Домик рапортует, что в Киеве за год средняя цена м.кв. выросла всего на 2.7% что соизмеримо с официальной долларовой инфляцией. А учитывая, что наличная долларовая масса выросла за этот же период на 6.5% то инфляция киевской недвижимости идет быстрее, чем печатают доллары
с единственной поправкой что в мире мало людей заинтересованных в покупке киевской недвижимости, даже если долларов напечатают 300 вагонов, не факт что после этого "золотой дождь" упадёт на Украину, поэтому считайте доходы и инфляцию в гривнах.
Сорі, не втримався. Дуже колоритні нові Українці. Думаю що реєстрації по статистиці вони не мають:-)