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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1333133413351336

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Присматриваетесь?

Боже упаси. Уж лучше Багговутовский или что-то на вторичке.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:34

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Присматриваетесь?

Боже упаси. Уж лучше Багговутовский или что-то на вторичке.

Зря. И Багговутовский не купите (потому что уже подорожало и вариантов нет) и Оранж. Ждите тогда КГС почти напротив Багговутовского. Но они все никак цену не сложат на этот объект.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:41

  Serg-ik написав:
  UA написав:По темпам застройки новых территорий Украина занимает пятое место в мире — Вавриш
https://zn.ua/UKRAINE/po-tempam-zastroy ... 3624_.html

Хотелось бы услышать мнение экспертного совета.

Это только часть интервью, полное по этой ссылке
https://zn.ua/interview/kiev-peredel-ili-perestroyka-323583_.html

Сейчас на середине интервью, но уже готов голосовать за Вавриша в мэры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:02

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  Faceless написав:
Так там где эти +113 тысяч, там населения не особо убывает, если не сказать наоборот

Домик рапортует, что в Киеве за год средняя цена м.кв. выросла всего на 2.7% что соизмеримо с официальной долларовой инфляцией. А учитывая, что наличная долларовая масса выросла за этот же период на 6.5% то инфляция киевской недвижимости идет быстрее, чем печатают доллары

с единственной поправкой что в мире мало людей заинтересованных в покупке киевской недвижимости, даже если долларов напечатают 300 вагонов, не факт что после этого "золотой дождь" упадёт на Украину, поэтому считайте доходы и инфляцию в гривнах.

Сорі, не втримався. Дуже колоритні нові Українці. Думаю що реєстрації по статистиці вони не мають:-)


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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Кто то анализировал перераспределение покупателей первички в связи с крахом Аркады?

Когда состоится вынос тела ?
Официально кончину еще вроде-бы не объявляли ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предлагают квартирку в Ирпене "ЖК Киевский", из навеса от застройщика с хорошей скидкой. Как думаете есть вообще смысл в квартирев Ирпене?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:38

  Оранжевый-хит сезона написав:Предлагают квартирку в Ирпене "ЖК Киевский", из навеса от застройщика с хорошей скидкой. Как думаете есть вообще смысл в квартирев Ирпене?

какой смысл вы ищете? для аренды смысла нет, проезд в Киев стоит 17 грн в одну сторону, если взять 2 человека и 22 раб.дня то на проезд до метро уходит 1496 грн в месяц (не считая очереди на маршрутку на академгородке и забитые под крышу маршрутки на Киев).

ЖК Киевский худший вариант из всех Ирпенских сданных новостроев. Двора там нет, паркинг подземный платный, за жк со стороны ул. Лесная вот-вот начнётся стройка многоэтажки, строительный транспорт поедет прямо у вас под окнами.

Для жизни без выезда в столицу Ирпень лучше любого спального района Киева, кроме Оболоня. Много парков, супермаркетов, новые дороги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лип, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:45

  vitaliian написав:..Для жизни Ирпень лучше ...
тю, как по мне, если в Киев не мотаться, так для жизни лучше Прилуки! А еще лучше Брюгге - город-сказка
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:58

  Оранжевый-хит сезона написав:Предлагают квартирку в Ирпене "ЖК Киевский", из навеса от застройщика с хорошей скидкой. Как думаете есть вообще смысл в квартирев Ирпене?


И какия скидка? Какая цена метра? За 10куев однуху отдают?

Есть люди, которые мутят квартиры в Оркаде с 50% скидкой от прайся, пользуясь ситуацией. Вот тут вопрос- что делать...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  vitaliian написав:..Для жизни Ирпень лучше ...
тю, как по мне, если в Киев не мотаться, так для жизни лучше Прилуки! А еще лучше Брюгге - город-сказка
"Залечь на дно в Брюгге"
Faceless
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