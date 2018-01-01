А что в Аркаде за 15 отдают ? Ну раз скидка 50% ?
Надабрать !
Лет через 10 когда одна злочинна влада победит другую не менне злочинну владу может достроят.
Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:15
А что в Аркаде за 15 отдают ? Ну раз скидка 50% ?
Надабрать !
Лет через 10 когда одна злочинна влада победит другую не менне злочинну владу может достроят.
Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.
Додано: Пон 15 лип, 2019 17:27
Ну я вот не уверен, что хотел бы влезть в недостроенную Аркаду даже по 15куе.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:24
У меня складывается такое ощущение, что Ирпень на сегодняшний момент начинает перегреваться.
Во-первых, вместо 5-9тиэтажек пошла массовая застройка от 16 этажей и выше.
Во-вторых, ранее весьма резвые темпы строек Ирпеня начинают сбавлять обороты.
В третьих, все больше выставляется на продажу готовых квадратных метров(в том числе и застройщиками, у некоторых вообще есть предложения с готовым ремонтом под ключ).
Но если Вам предлагают готовую и за смешные деньги - почему бы и не взять под перепродажу.
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:38
любитель шмария умным быть не может
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:39
antey1969 там уже появились брошенные застройщиком объекты ЖК «Панорамний», «Панорамний-2», «Fresh City», «Алфавіт», «Княжий двір», «Южний» та «Sherwood Park».
кроме того местный водоканал не справляется и в часы пик давления воды падает до тонкой струйки.
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