Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2019 17:15
investorkiev написав:
И какия скидка? Какая цена метра? За 10куев однуху отдают?
Есть люди, которые мутят квартиры в Оркаде с 50% скидкой от прайся, пользуясь ситуацией. Вот тут вопрос- что делать...
А что в Аркаде за 15 отдают ? Ну раз скидка 50% ?
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Лет через 10 когда одна злочинна влада победит другую не менне злочинну владу может достроят.
Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.
es77
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:27
es77 написав: investorkiev написав:
И какия скидка? Какая цена метра? За 10куев однуху отдают?
Есть люди, которые мутят квартиры в Оркаде с 50% скидкой от прайся, пользуясь ситуацией. Вот тут вопрос- что делать...
А что в Аркаде за 15 отдают ? Ну раз скидка 50% ?
Надабрать !
Лет через 10 когда одна злочинна влада победит другую не менне злочинну владу может достроят.
Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.
Ну я вот не уверен, что хотел бы влезть в недостроенную Аркаду даже по 15куе.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
investorkiev
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:24
Оранжевый-хит сезона написав:
Предлагают квартирку в Ирпене "ЖК Киевский", из навеса от застройщика с хорошей скидкой. Как думаете есть вообще смысл в квартирев Ирпене?
У меня складывается такое ощущение, что Ирпень на сегодняшний момент начинает перегреваться.
Во-первых, вместо 5-9тиэтажек пошла массовая застройка от 16 этажей и выше.
Во-вторых, ранее весьма резвые темпы строек Ирпеня начинают сбавлять обороты.
В третьих, все больше выставляется на продажу готовых квадратных метров(в том числе и застройщиками, у некоторых вообще есть предложения с готовым ремонтом под ключ).
Но если Вам предлагают готовую и за смешные деньги - почему бы и не взять под перепродажу.
antey1969
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:35
Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?
airmax78
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:38
investorkiev написав: es77 написав: investorkiev написав:
И какия скидка? Какая цена метра? За 10куев однуху отдают?
Есть люди, которые мутят квартиры в Оркаде с 50% скидкой от прайся, пользуясь ситуацией. Вот тут вопрос- что делать...
А что в Аркаде за 15 отдают ? Ну раз скидка 50% ?
Надабрать !
Лет через 10 когда одна злочинна влада победит другую не менне злочинну владу может достроят.
Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.
Ну я вот не уверен, что хотел бы влезть в недостроенную Аркаду даже по 15куе.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
любитель шмария умным быть не может
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:39
antey1969
там уже появились брошенные застройщиком объекты ЖК «Панорамний», «Панорамний-2», «Fresh City», «Алфавіт», «Княжий двір», «Южний» та «Sherwood Park».
https://www.poglyad.tv/mikrorajon-blago ... nedobudov/
кроме того местный водоканал не справляется и в часы пик давления воды падает до тонкой струйки.
vitaliian
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:58
airmax78 написав:
Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?
Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.
Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.
es77
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:02
airmax78 написав:
Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?
Вавриш придет, порядок наведет
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:03
airmax78 написав:
Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?
На ветках Аркады потихоньку назревает паника.
Винят Виталика и НБУ, надеются, что кому-то передадут объекты для достройки.
antey1969
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:09
vitaliian написав: antey1969
там уже появились брошенные застройщиком объекты ЖК «Панорамний», «Панорамний-2», «Fresh City», «Алфавіт», «Княжий двір», «Южний» та «Sherwood Park».
https://www.poglyad.tv/mikrorajon-blago ... nedobudov/
кроме того местный водоканал не справляется и в часы пик давления воды падает до тонкой струйки.
Там у них в "Благодатном", насколько я слышал, нехилые проблемы с подключением к сетям, вроде бы как коллектор из Ирпеня нужно тянуть, а застройщики этот расход "забыли" включить в расчет, потом это все помножилось на большой навес непроданных бетонометров и заморозилось до лучших времен
antey1969
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