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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1335133613371338>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:15

  investorkiev написав:И какия скидка? Какая цена метра? За 10куев однуху отдают?

Есть люди, которые мутят квартиры в Оркаде с 50% скидкой от прайся, пользуясь ситуацией. Вот тут вопрос- что делать...

А что в Аркаде за 15 отдают ? Ну раз скидка 50% ?
Надабрать !
Лет через 10 когда одна злочинна влада победит другую не менне злочинну владу может достроят.

Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:27

  es77 написав:
  investorkiev написав:И какия скидка? Какая цена метра? За 10куев однуху отдают?

Есть люди, которые мутят квартиры в Оркаде с 50% скидкой от прайся, пользуясь ситуацией. Вот тут вопрос- что делать...

А что в Аркаде за 15 отдают ? Ну раз скидка 50% ?
Надабрать !
Лет через 10 когда одна злочинна влада победит другую не менне злочинну владу может достроят.

Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.


Ну я вот не уверен, что хотел бы влезть в недостроенную Аркаду даже по 15куе.

Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Предлагают квартирку в Ирпене "ЖК Киевский", из навеса от застройщика с хорошей скидкой. Как думаете есть вообще смысл в квартирев Ирпене?

У меня складывается такое ощущение, что Ирпень на сегодняшний момент начинает перегреваться.
Во-первых, вместо 5-9тиэтажек пошла массовая застройка от 16 этажей и выше.
Во-вторых, ранее весьма резвые темпы строек Ирпеня начинают сбавлять обороты.
В третьих, все больше выставляется на продажу готовых квадратных метров(в том числе и застройщиками, у некоторых вообще есть предложения с готовым ремонтом под ключ).
Но если Вам предлагают готовую и за смешные деньги - почему бы и не взять под перепродажу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:38

  investorkiev написав:
  es77 написав:
  investorkiev написав:И какия скидка? Какая цена метра? За 10куев однуху отдают?

Есть люди, которые мутят квартиры в Оркаде с 50% скидкой от прайся, пользуясь ситуацией. Вот тут вопрос- что делать...

А что в Аркаде за 15 отдают ? Ну раз скидка 50% ?
Надабрать !
Лет через 10 когда одна злочинна влада победит другую не менне злочинну владу может достроят.

Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.


Ну я вот не уверен, что хотел бы влезть в недостроенную Аркаду даже по 15куе.

Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
любитель шмария умным быть не может
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:39

antey1969 там уже появились брошенные застройщиком объекты ЖК «Панорамний», «Панорамний-2», «Fresh City», «Алфавіт», «Княжий двір», «Южний» та «Sherwood Park».

https://www.poglyad.tv/mikrorajon-blago ... nedobudov/

кроме того местный водоканал не справляется и в часы пик давления воды падает до тонкой струйки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:58

  airmax78 написав:Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?

Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.

Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:02

  airmax78 написав:Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?

Вавриш придет, порядок наведет :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:03

  airmax78 написав:Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?

На ветках Аркады потихоньку назревает паника.
Винят Виталика и НБУ, надеются, что кому-то передадут объекты для достройки.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:09

  vitaliian написав:antey1969 там уже появились брошенные застройщиком объекты ЖК «Панорамний», «Панорамний-2», «Fresh City», «Алфавіт», «Княжий двір», «Южний» та «Sherwood Park».

https://www.poglyad.tv/mikrorajon-blago ... nedobudov/

кроме того местный водоканал не справляется и в часы пик давления воды падает до тонкой струйки.

Там у них в "Благодатном", насколько я слышал, нехилые проблемы с подключением к сетям, вроде бы как коллектор из Ирпеня нужно тянуть, а застройщики этот расход "забыли" включить в расчет, потом это все помножилось на большой навес непроданных бетонометров и заморозилось до лучших времен
antey1969
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