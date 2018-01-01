RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1335133613371338

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:30

  vitaliian написав:antey1969 там уже появились брошенные застройщиком объекты ЖК «Панорамний», «Панорамний-2», «Fresh City», «Алфавіт», «Княжий двір», «Южний» та «Sherwood Park».

https://www.poglyad.tv/mikrorajon-blago ... nedobudov/

кроме того местный водоканал не справляется и в часы пик давления воды падает до тонкой струйки.

ПЦ. Они эту проблему могу решать десятилетиями. А учитывая что стройки продолжаются - она будет дальше усугубляться. Нах ипеня.
airmax78
 
Повідомлень: 30806
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:31

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?

Вавриш придет, порядок наведет :mrgreen:

Вавриш такое УГ не строит. Придется сносить.
airmax78
 
Повідомлень: 30806
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:41

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?

Вавриш придет, порядок наведет :mrgreen:

Вавриш такое УГ не строит. Придется сносить.


Макс, в той локации можно строить только с таким ценником. Если в той локации втулить другой ценник то его никто не купит, отсюда вывод, не предложение управляет ценой, а спрос .
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34113
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3335 раз.
Подякували: 6882 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:00

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Вавриш придет, порядок наведет :mrgreen:

Вавриш такое УГ не строит. Придется сносить.


Макс, в той локации можно строить только с таким ценником. Если в той локации втулить другой ценник то его никто не купит, отсюда вывод, не предложение управляет ценой, а спрос .

Это не совсем так. В той же локации строится Метрополис. +/- там-же - S1. Та же Сонячна Брама. Нужно строить и продавать красивую концепцию а не УГ. И деньги находятся у народа даже на Республику и Варашавский, у которых первспектива метро в отдаленном будущем, а ценник, как-будто его уже подвели под подъезд.
airmax78
 
Повідомлень: 30806
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Китайчеги уже планируют где будут нас расселять через 30-40 лет: https://building-tech.org/kitajcy-predl ... PFizwPkb-Q

Цены на Круши ракетой вверх.
airmax78
 
Повідомлень: 30806
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://building-tech.org/v-zabroshenno ... -naoborot/
Че если в Кривом Роге такое построить? Нормальная заполняемость будет?
airmax78
 
Повідомлень: 30806
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:40

  airmax78 написав:Китайчеги уже планируют где будут нас расселять через 30-40 лет: https://building-tech.org/kitajcy-predl ... PFizwPkb-Q

Цены на Круши ракетой вверх.

скорее камнем в низ. там из автономной энергоэффективности только радикальная близость мусоросжигательного завода(призрачные надежды на рекуперацию)
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1335133613371338
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: plugatyrev, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1507, 1508, 1509
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15086 2449402
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 21:44
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181738
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 70736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.