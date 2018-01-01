Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:30
vitaliian написав: antey1969
там уже появились брошенные застройщиком объекты ЖК «Панорамний», «Панорамний-2», «Fresh City», «Алфавіт», «Княжий двір», «Южний» та «Sherwood Park».
https://www.poglyad.tv/mikrorajon-blago ... nedobudov/
кроме того местный водоканал не справляется и в часы пик давления воды падает до тонкой струйки.
ПЦ. Они эту проблему могу решать десятилетиями. А учитывая что стройки продолжаются - она будет дальше усугубляться. Нах ипеня.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:31
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?
Вавриш придет, порядок наведет
Вавриш такое УГ не строит. Придется сносить.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:41
airmax78 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?
Вавриш придет, порядок наведет
Вавриш такое УГ не строит. Придется сносить.
Макс, в той локации можно строить только с таким ценником. Если в той локации втулить другой ценник то его никто не купит, отсюда вывод, не предложение управляет ценой, а спрос .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:00
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
Вавриш придет, порядок наведет
Вавриш такое УГ не строит. Придется сносить.
Макс, в той локации можно строить только с таким ценником. Если в той локации втулить другой ценник то его никто не купит, отсюда вывод, не предложение управляет ценой, а спрос .
Это не совсем так. В той же локации строится Метрополис. +/- там-же - S1. Та же Сонячна Брама. Нужно строить и продавать красивую концепцию а не УГ. И деньги находятся у народа даже на Республику и Варашавский, у которых первспектива метро в отдаленном будущем, а ценник, как-будто его уже подвели под подъезд.
airmax78
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:03
Китайчеги уже планируют где будут нас расселять через 30-40 лет:
https://building-tech.org/kitajcy-predl ... PFizwPkb-Q
Цены на Круши ракетой вверх.
airmax78
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:06
https://building-tech.org/v-zabroshenno ... -naoborot/
Че если в Кривом Роге такое построить? Нормальная заполняемость будет?
airmax78
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:40
скорее камнем в низ. там из автономной энергоэффективности только радикальная близость мусоросжигательного завода(призрачные надежды на рекуперацию)
plugatyrev
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