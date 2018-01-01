Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Макс, в той локации можно строить только с таким ценником. Если в той локации втулить другой ценник то его никто не купит, отсюда вывод, не предложение управляет ценой, а спрос .
Это не совсем так. В той же локации строится Метрополис. +/- там-же - S1. Та же Сонячна Брама. Нужно строить и продавать красивую концепцию а не УГ. И деньги находятся у народа даже на Республику и Варашавский, у которых первспектива метро в отдаленном будущем, а ценник, как-будто его уже подвели под подъезд.
airmax78 написав:Ребята, без эмоций и домыслов, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей любимой Оркадой?
Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.
Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.
Вы все правильно написали. Текущая ситуация именно такая. Была надежда, что это рейдерская атака, а по факту оказалось войной на уничтожение. Если в ближайшие месяц-два не уберут Кличко и Аркада не поделится/договорится с новой властью, то все. Я оцениваю шансы что стройка возобновится, как минимальные. Крупному игроку тяжело упасть. To big to fall. Но, если уронили, то подняться еще трудней. Зафиксировал влет и забыл. Даже группы опустил на дно и отключил уведомления. Люди в вайбере копошатся, ходят на встречи, радуются, что электрический кабель тянут, что в 14-ом доме линолеум укладывают, но это все ложные надежды.