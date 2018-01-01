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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2019 23:52
Оранжевый-хит сезона написав:
не согласен, Аркаду поднять очень легко. Под их обязательные резервы НБУ даёт рефинанс под залог акций и полетели. Просто банк станет государственным. Что в принципе хорошо.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 23:58
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: es77 написав:
Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.
Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.
Вы все правильно написали. Текущая ситуация именно такая.
Была надежда, что это рейдерская атака, а по факту оказалось войной на уничтожение. Если в ближайшие месяц-два не уберут Кличко и Аркада не поделится/договорится с новой властью, то все. Я оцениваю шансы что стройка возобновится, как минимальные. Крупному игроку тяжело упасть. To big to fall. Но, если уронили, то подняться еще трудней.
Зафиксировал влет и забыл. Даже группы опустил на дно и отключил уведомления. Люди в вайбере копошатся, ходят на встречи, радуются, что электрический кабель тянут, что в 14-ом доме линолеум укладывают, но это все ложные надежды.
не согласен, Аркаду поднять очень легко. Под их обязательные резервы НБУ даёт рефинанс под залог акций и полетели. Просто банк станет государственным. Что в принципе хорошо.
НБУ даст под квартиры. Потом ФГВФЛ эти квартиры будет продавать за 50% стоимости. Влад свой кредит погасит с 80% дисконтом.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 01:00
Оранжевый-хит сезона написав:
И в принципе в Аркаде выданых кредитов хватает на достройку Эврики, просто по времени это растянется.
там тих кредитів всього нічого, 500+ міо грн довготермінових, ... Аркада оформлюючи іпотеки повинна була перевести ці кошти в ФФСи тих ЖК, які будують, якщо це не так, то шкандаль
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Додано: Вів 16 лип, 2019 01:10
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: es77 написав:
Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.
Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.
Вы все правильно написали. Текущая ситуация именно такая.
Была надежда, что это рейдерская атака, а по факту оказалось войной на уничтожение. Если в ближайшие месяц-два не уберут Кличко и Аркада не поделится/договорится с новой властью, то все. Я оцениваю шансы что стройка возобновится, как минимальные. Крупному игроку тяжело упасть. To big to fall. Но, если уронили, то подняться еще трудней.
Зафиксировал влет и забыл. Даже группы опустил на дно и отключил уведомления. Люди в вайбере копошатся, ходят на встречи, радуются, что электрический кабель тянут, что в 14-ом доме линолеум укладывают, но это все ложные надежды.
не согласен, Аркаду поднять очень легко. Под их обязательные резервы НБУ даёт рефинанс под залог акций и полетели. Просто банк станет государственным. Что в принципе хорошо.
акції кіпріотів в залог, чи Паливода свою частину запропонує?
Аркаду положили, там крім добудови великих об'ємів житла, ще будуть проблеми із поверненням депозитів, ... а із цінного фактично тільки жирна будівля центрального відділення біля м. Хрещатик
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