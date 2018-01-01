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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1336133713381339

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:58

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  es77 написав: Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.

Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.

Вы все правильно написали. Текущая ситуация именно такая.
Была надежда, что это рейдерская атака, а по факту оказалось войной на уничтожение. Если в ближайшие месяц-два не уберут Кличко и Аркада не поделится/договорится с новой властью, то все. Я оцениваю шансы что стройка возобновится, как минимальные. Крупному игроку тяжело упасть. To big to fall. Но, если уронили, то подняться еще трудней.
Зафиксировал влет и забыл. Даже группы опустил на дно и отключил уведомления. Люди в вайбере копошатся, ходят на встречи, радуются, что электрический кабель тянут, что в 14-ом доме линолеум укладывают, но это все ложные надежды.

не согласен, Аркаду поднять очень легко. Под их обязательные резервы НБУ даёт рефинанс под залог акций и полетели. Просто банк станет государственным. Что в принципе хорошо.

НБУ даст под квартиры. Потом ФГВФЛ эти квартиры будет продавать за 50% стоимости. Влад свой кредит погасит с 80% дисконтом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 01:00

  Оранжевый-хит сезона написав:И в принципе в Аркаде выданых кредитов хватает на достройку Эврики, просто по времени это растянется.

там тих кредитів всього нічого, 500+ міо грн довготермінових, ... Аркада оформлюючи іпотеки повинна була перевести ці кошти в ФФСи тих ЖК, які будують, якщо це не так, то шкандаль
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 01:10

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  es77 написав: Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.

Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.

Вы все правильно написали. Текущая ситуация именно такая.
Была надежда, что это рейдерская атака, а по факту оказалось войной на уничтожение. Если в ближайшие месяц-два не уберут Кличко и Аркада не поделится/договорится с новой властью, то все. Я оцениваю шансы что стройка возобновится, как минимальные. Крупному игроку тяжело упасть. To big to fall. Но, если уронили, то подняться еще трудней.
Зафиксировал влет и забыл. Даже группы опустил на дно и отключил уведомления. Люди в вайбере копошатся, ходят на встречи, радуются, что электрический кабель тянут, что в 14-ом доме линолеум укладывают, но это все ложные надежды.

не согласен, Аркаду поднять очень легко. Под их обязательные резервы НБУ даёт рефинанс под залог акций и полетели. Просто банк станет государственным. Что в принципе хорошо.

акції кіпріотів в залог, чи Паливода свою частину запропонує?
Аркаду положили, там крім добудови великих об'ємів житла, ще будуть проблеми із поверненням депозитів, ... а із цінного фактично тільки жирна будівля центрального відділення біля м. Хрещатик
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:22

  Оранжевый-хит сезона написав:И в принципе в Аркаде выданых кредитов хватает на достройку Эврики, просто по времени это растянется.


Если Поливода решит валить все то он выведет деньги из ФФС через банк. Ну а что, очень удобно.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:[quote="4706512:es77"]
Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.

Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.

Вы все правильно написали. Текущая ситуация именно такая.
Была надежда, что это рейдерская атака, а по факту оказалось войной на уничтожение. Если в ближайшие месяц-два не уберут Кличко и Аркада не поделится/договорится с новой властью, то все. Я оцениваю шансы что стройка возобновится, как минимальные. Крупному игроку тяжело упасть. To big to fall. Но, если уронили, то подняться еще трудней.
Зафиксировал влет и забыл. Даже группы опустил на дно и отключил уведомления. Люди в вайбере копошатся, ходят на встречи, радуются, что электрический кабель тянут, что в 14-ом доме линолеум укладывают, но это все ложные надежды.

не согласен, Аркаду поднять очень легко. Под их обязательные резервы НБУ даёт рефинанс под залог акций и полетели. Просто банк станет государственным. Что в принципе хорошо.

НБУ даст под квартиры. Потом ФГВФЛ эти квартиры будет продавать за 50% стоимости. Влад свой кредит погасит с 80% дисконтом.[/quote]Короче в Аркаду можно вкладываться.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.

Не так:
денег некуда девать, потому только в бетон.
Бизнес у нас в стране сугубо "свой собственный", на дивиденды от акций рассчитывать глупо
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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