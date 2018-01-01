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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1337133813391340>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:58

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  es77 написав: Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.

Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.

Вы все правильно написали. Текущая ситуация именно такая.
Была надежда, что это рейдерская атака, а по факту оказалось войной на уничтожение. Если в ближайшие месяц-два не уберут Кличко и Аркада не поделится/договорится с новой властью, то все. Я оцениваю шансы что стройка возобновится, как минимальные. Крупному игроку тяжело упасть. To big to fall. Но, если уронили, то подняться еще трудней.
Зафиксировал влет и забыл. Даже группы опустил на дно и отключил уведомления. Люди в вайбере копошатся, ходят на встречи, радуются, что электрический кабель тянут, что в 14-ом доме линолеум укладывают, но это все ложные надежды.

не согласен, Аркаду поднять очень легко. Под их обязательные резервы НБУ даёт рефинанс под залог акций и полетели. Просто банк станет государственным. Что в принципе хорошо.

НБУ даст под квартиры. Потом ФГВФЛ эти квартиры будет продавать за 50% стоимости. Влад свой кредит погасит с 80% дисконтом.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 01:00

  Оранжевый-хит сезона написав:И в принципе в Аркаде выданых кредитов хватает на достройку Эврики, просто по времени это растянется.

там тих кредитів всього нічого, 500+ міо грн довготермінових, ... Аркада оформлюючи іпотеки повинна була перевести ці кошти в ФФСи тих ЖК, які будують, якщо це не так, то шкандаль
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 01:10

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  es77 написав: Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.

Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.

Вы все правильно написали. Текущая ситуация именно такая.
Была надежда, что это рейдерская атака, а по факту оказалось войной на уничтожение. Если в ближайшие месяц-два не уберут Кличко и Аркада не поделится/договорится с новой властью, то все. Я оцениваю шансы что стройка возобновится, как минимальные. Крупному игроку тяжело упасть. To big to fall. Но, если уронили, то подняться еще трудней.
Зафиксировал влет и забыл. Даже группы опустил на дно и отключил уведомления. Люди в вайбере копошатся, ходят на встречи, радуются, что электрический кабель тянут, что в 14-ом доме линолеум укладывают, но это все ложные надежды.

не согласен, Аркаду поднять очень легко. Под их обязательные резервы НБУ даёт рефинанс под залог акций и полетели. Просто банк станет государственным. Что в принципе хорошо.

акції кіпріотів в залог, чи Паливода свою частину запропонує?
Аркаду положили, там крім добудови великих об'ємів житла, ще будуть проблеми із поверненням депозитів, ... а із цінного фактично тільки жирна будівля центрального відділення біля м. Хрещатик
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:22

  Оранжевый-хит сезона написав:И в принципе в Аркаде выданых кредитов хватает на достройку Эврики, просто по времени это растянется.


Если Поливода решит валить все то он выведет деньги из ФФС через банк. Ну а что, очень удобно.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:[quote="4706512:es77"]
Подождем Влада, он как непосредственный участник должен знать из первых уст.

Но вроде-бы на площадке почти ничего не делается. Собственник с текущей властью вошел в клинч, затаился и ждет что оно само-собой рассосется, как беременная на 9-м месяце старшеклассница.

Вы все правильно написали. Текущая ситуация именно такая.
Была надежда, что это рейдерская атака, а по факту оказалось войной на уничтожение. Если в ближайшие месяц-два не уберут Кличко и Аркада не поделится/договорится с новой властью, то все. Я оцениваю шансы что стройка возобновится, как минимальные. Крупному игроку тяжело упасть. To big to fall. Но, если уронили, то подняться еще трудней.
Зафиксировал влет и забыл. Даже группы опустил на дно и отключил уведомления. Люди в вайбере копошатся, ходят на встречи, радуются, что электрический кабель тянут, что в 14-ом доме линолеум укладывают, но это все ложные надежды.

не согласен, Аркаду поднять очень легко. Под их обязательные резервы НБУ даёт рефинанс под залог акций и полетели. Просто банк станет государственным. Что в принципе хорошо.

НБУ даст под квартиры. Потом ФГВФЛ эти квартиры будет продавать за 50% стоимости. Влад свой кредит погасит с 80% дисконтом.[/quote]Короче в Аркаду можно вкладываться.

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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Лишний раз убеждаюсь что у нас денег валом и просто некуда девать.

Не так:
денег некуда девать, потому только в бетон.
Бизнес у нас в стране сугубо "свой собственный", на дивиденды от акций рассчитывать глупо
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:10

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:кроме того местный водоканал не справляется и в часы пик давления воды падает до тонкой струйки.

ПЦ. Они эту проблему могу решать десятилетиями. А учитывая что стройки продолжаются - она будет дальше усугубляться. Нах ипеня.

Думаете в Киеве нет такой проблемы? У меня утром и вечером вода тонкой струйкой. Дорогожичи вроде не ипеня. и этаж не заоблачный-таких на Дорогожичах нет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:11

  airmax78 написав:НБУ даст под квартиры

С каких пор НБУ "даёт под квартиры"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:29

  Faceless написав:
sequence написав:
  vitaliian написав:..Для жизни Ирпень лучше ...
тю, как по мне, если в Киев не мотаться, так для жизни лучше Прилуки! А еще лучше Брюгге - город-сказка
"Залечь на дно в Брюгге"

из увиденного в Европе, Брюгге на втором месте по личному рейтингу после Венеции. В фильме не все красоты города видны, там нужно прожить пару дней. Вообще интересный город - местные принципиально не говорят на французском (государственный), даже в кафе не обслуживают. У меня друг из другого региона Бельгии, около Франции, ему в Брюгге было неуютно и туда он старается не ездить - только ради меня.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:24

  UA написав:
  freeze написав:Если в Ираке так хорошо, зачем нам идти в Европу, обрезаемся и вперед.
Но у меня есть сомнения.

Сомнения, что может не отрасти после обрезания? :mrgreen:
Ирак это американская колония (страна была официально оккупирована США) и Европа тут ни к чему.
Реальный рост РН в Басре и Багдаде, затмит самые оптимистические ожидания:
http://www.aif.ru/realty/city/samyy_vys ... it_v_irake
ЗП в Ираке
http://www.zarplatymira.ru/dohod/iraq-uroven-zarplat


Не читайте руССосми. Какие небоскребы? Какие тысячные ЗП? Сегодняшний Ирак - это каменный век. Там электричество и вода не везде есть. В стране кроме нефти нет ничего. Когда закончится эпоха углеводородов местные разъедутся по эмиграциям.
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