Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Киеве принята Концепция обеспечения жильем киевлян – участников антитеррористической операции, членов семей погибших (умерших) киевлян – участников АТО, сообщает портал КГГА.
Как говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 1204, срок реализации этой концепции – до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1880 лиц из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.
В Киеве принята Концепция обеспечения жильем киевлян – участников антитеррористической операции, членов семей погибших (умерших) киевлян – участников АТО, сообщает портал КГГА.
Как говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 1204, срок реализации этой концепции – до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1880 лиц из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.