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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1337133813391340

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:56

Ну вот, спрос подоспел
В Киеве принята Концепция обеспечения жильем киевлян – участников антитеррористической операции, членов семей погибших (умерших) киевлян – участников АТО, сообщает портал КГГА.

Как говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 1204, срок реализации этой концепции – до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1880 лиц из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.

http://www.bagnet.org/news/kiev/401736/kievlyane-uchastniki-atooos-budut-obespecheny-zhilem-v-stolitse-kgga
1880 лиц*60 кв.м.=112800 кв. м., 10% или менее от годового объёма постройки в Киеве.
112800*20 000 грн ( минимально за метр)=2 256 000 000 грн. или 85 000 000 долл.

или всё-таки метро на Виноградарь?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:04

  Serg-ik написав:Ну вот, спрос подоспел
В Киеве принята Концепция обеспечения жильем киевлян – участников антитеррористической операции, членов семей погибших (умерших) киевлян – участников АТО, сообщает портал КГГА.

Как говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 1204, срок реализации этой концепции – до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1880 лиц из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.

http://www.bagnet.org/news/kiev/401736/kievlyane-uchastniki-atooos-budut-obespecheny-zhilem-v-stolitse-kgga
1880 лиц*60 кв.м.=112800 кв. м., 10% или менее от годового объёма постройки в Киеве.
112800*20 000 грн ( минимально за метр)=2 256 000 000 грн. или 85 000 000 долл.

или всё-таки метро на Виноградарь?

сдается мне что это про аркаду
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:15

  Serg-ik написав:Ну вот, спрос подоспел
..

это не спрос. Это "навес". Половина квартир будут выставляться на продажу - людям деньги нужны
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:это не спрос. Это "навес". Половина квартир будут выставляться на продажу - людям деньги нужны

я так понимаю, эти квартиры застройщики продадут городу. Город рассчитается из бюджета.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлень: 9396
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:48

  Serg-ik написав:
  sequence написав:это не спрос. Это "навес". Половина квартир будут выставляться на продажу - людям деньги нужны

я так понимаю, эти квартиры застройщики продадут городу. Город рассчитается из бюджета.

и-и-и? город будет их сдавать в аренду АТОшникам или их семьям?
на деле, в договорах передачи квартир может быть пунктик с запретом продажи объектов на какой-то период. Но все равно, высвободятся хаты, что сейчас в пользовании, тогда они станут "навесом" на вторичке.
Куда более перспективными покупателями КРЖН мне видятся будущие депутаты ВР со свитой.
Обновление ожидается серьезное, соответственно "новички" будут разбирать хаты. В центре, кто совсем без принципов, или на окраине, те кто ворует немного.
На честную зп депутата особо не разживешься
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну почему не разживешься. Мой знакомый уже два года работает в руководстве гос.компании, они официально сделали себе зарплаты (ну с надбавками, премиями от профсоюзов, матпомощью на лечение) в размере 8-10 млн грн в год, недавно видел его декларацию.


Украина богатая страна, страна возможностей!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:48

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:НБУ даст под квартиры

С каких пор НБУ "даёт под квартиры"? :)

С тех пор, как начал давать под стадионы, офисы, портфели ипотечных кредитов и т.п.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:53

  investorkiev написав:Ну почему не разживешься. Мой знакомый уже два года работает в руководстве гос.компании, они официально сделали себе зарплаты (ну с надбавками, премиями от профсоюзов, матпомощью на лечение) в размере 8-10 млн грн в год, недавно видел его декларацию.


Украина богатая страна, страна возможностей!

Мы во всем копируем Россию. Пусть в местечковых масштабах, но все равно копируем. Это ПЦ какой-то.
airmax78
 
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  #<1 ... 1337133813391340
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