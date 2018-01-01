Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Киеве принята Концепция обеспечения жильем киевлян – участников антитеррористической операции, членов семей погибших (умерших) киевлян – участников АТО, сообщает портал КГГА.
Как говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 1204, срок реализации этой концепции – до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1880 лиц из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.
В Киеве принята Концепция обеспечения жильем киевлян – участников антитеррористической операции, членов семей погибших (умерших) киевлян – участников АТО, сообщает портал КГГА.
Как говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 1204, срок реализации этой концепции – до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1880 лиц из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.
sequence написав:это не спрос. Это "навес". Половина квартир будут выставляться на продажу - людям деньги нужны
я так понимаю, эти квартиры застройщики продадут городу. Город рассчитается из бюджета.
и-и-и? город будет их сдавать в аренду АТОшникам или их семьям? на деле, в договорах передачи квартир может быть пунктик с запретом продажи объектов на какой-то период. Но все равно, высвободятся хаты, что сейчас в пользовании, тогда они станут "навесом" на вторичке. Куда более перспективными покупателями КРЖН мне видятся будущие депутаты ВР со свитой. Обновление ожидается серьезное, соответственно "новички" будут разбирать хаты. В центре, кто совсем без принципов, или на окраине, те кто ворует немного. На честную зп депутата особо не разживешься
Ну почему не разживешься. Мой знакомый уже два года работает в руководстве гос.компании, они официально сделали себе зарплаты (ну с надбавками, премиями от профсоюзов, матпомощью на лечение) в размере 8-10 млн грн в год, недавно видел его декларацию.
investorkiev написав:Ну почему не разживешься. Мой знакомый уже два года работает в руководстве гос.компании, они официально сделали себе зарплаты (ну с надбавками, премиями от профсоюзов, матпомощью на лечение) в размере 8-10 млн грн в год, недавно видел его декларацию.
Украина богатая страна, страна возможностей!
Мы во всем копируем Россию. Пусть в местечковых масштабах, но все равно копируем. Это ПЦ какой-то.