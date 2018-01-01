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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:24
zzzzzz
Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры
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antey1969
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:25
antey1969 написав:zzzzzz
Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры
Сразу после выборов, гарантия 146%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 14:19
Первый написав:
Скучно.
Коли там вже кінець кіна шукайте двері забивайте вікна. І дупу мить гастрику і хом'яку?
Вам-то хорошо. У Вас что ни вложение - то джекпот. А нам тут уже даже наш любимый народный застройщик Оркада фигвамы рисует. Нет у нас повода для оптимизма и веселья.
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airmax78
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