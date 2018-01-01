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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1338133913401341

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:24

zzzzzz
Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:25

  antey1969 написав:zzzzzz
Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры

Сразу после выборов, гарантия 146% :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:19

  Первый написав:Скучно.
Коли там вже кінець кіна шукайте двері забивайте вікна. І дупу мить гастрику і хом'яку?

Вам-то хорошо. У Вас что ни вложение - то джекпот. А нам тут уже даже наш любимый народный застройщик Оркада фигвамы рисует. Нет у нас повода для оптимизма и веселья.
airmax78
 
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