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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1339134013411342>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:24

zzzzzz
Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:25

  antey1969 написав:zzzzzz
Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры

Сразу после выборов, гарантия 146% :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:19

  Первый написав:Скучно.
Коли там вже кінець кіна шукайте двері забивайте вікна. І дупу мить гастрику і хом'яку?

Вам-то хорошо. У Вас что ни вложение - то джекпот. А нам тут уже даже наш любимый народный застройщик Оркада фигвамы рисует. Нет у нас повода для оптимизма и веселья.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ситуация с Оркадой, по крайней мере с второй очередью (14,15,18 дома) должна прояснится в течении 2-3 недель.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:58

  Непересичный написав:Ситуация с Оркадой, по крайней мере с второй очередью (14,15,18 дома) должна прояснится в течении 2-3 недель.

Что именно должно случится в течении этого времени ?

ps
Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?

ps2
Не знаю у кого как а у меня общее впечатление что Аркада своей массовостью и ценовой политикой начала портить бизнес серьезных людей по продаже человейников в столице всем страждущим. Типа сами не зарабатывают и другим мешают. Надо это безобразие прекратить. Даже сарай в столице должен стоить дорого. Ишь чего удумали, тулить десятки домов возле метро по 500$/м2 ? (как это было еще несколько лет назад)

Хочешь АДА -купи воздух в Аркада.
Востаннє редагувалось es77 в Вів 16 лип, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры

сомневаюсь
У зв’язку із дощовою погодою роботи на естакаді Південного мосту продовжено: дорожники продовжують заміну деформаційних швів на правобережній частині мосту.

Як інформували в КК «Київавтодор», до 1 серпня тривають роботи на виїзді з Наддніпрянського шосе на естакаду (біля станції метро «Видубичі»)

https://kyivcity.gov.ua/news/u_zvyazku_iz_pogodnimi_umovami_roboti_na_estakadi_pivdennogo_mostu_prodovzheno/
если Шулявский мост будут мучать как Южный....
Интересно, через сколько лет на Прозорро появится первый тендер на ремонт нового Шулявского моста?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:07

  es77 написав: Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?

Нет.
Как правило, это припрятанные квартиры для перепродажи через подставных лиц. Никто их не выкупал, просто забронировали для своих. Так делают все застройщики.
Вероятно, по каким-то причинам решили снять бронь и пустить в продажу напрямую, без спекуляции.
l66
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:40

  antey1969 написав:zzzzzz
Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры

а міст на Борщазі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:25

  l66 написав:
  es77 написав: Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?

Нет.
Как правило, это припрятанные квартиры для перепродажи через подставных лиц. Никто их не выкупал, просто забронировали для своих. Так делают все застройщики.
Вероятно, по каким-то причинам решили снять бронь и пустить в продажу напрямую, без спекуляции.


так почему-то делает Киевгорстрой. Огласили скидку 17%, а сами интересные варианты не проданные, а забронированные не понятно кем. А те что не забронированные, это мизер и уже проданные.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Будівництва на короленківській і жилянській.
Зліва на право:
Бізнес центр, аурум, перлина, бізнес центр вороніна.
Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
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