zzzzzz
Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:24
zzzzzz
Хоть бы уже шулявскую развязку домучил, какое уж там метро и квартиры
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:25
Сразу после выборов, гарантия 146%
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 14:19
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ситуация с Оркадой, по крайней мере с второй очередью (14,15,18 дома) должна прояснится в течении 2-3 недель.
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:58
Что именно должно случится в течении этого времени ?
ps
Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?
ps2
Не знаю у кого как а у меня общее впечатление что Аркада своей массовостью и ценовой политикой начала портить бизнес серьезных людей по продаже человейников в столице всем страждущим. Типа сами не зарабатывают и другим мешают. Надо это безобразие прекратить. Даже сарай в столице должен стоить дорого. Ишь чего удумали, тулить десятки домов возле метро по 500$/м2 ? (как это было еще несколько лет назад)
Хочешь АДА -купи воздух в Аркада.
Востаннє редагувалось es77 в Вів 16 лип, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сомневаюсь
если Шулявский мост будут мучать как Южный....
Интересно, через сколько лет на Прозорро появится первый тендер на ремонт нового Шулявского моста?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:07
Нет.
Как правило, это припрятанные квартиры для перепродажи через подставных лиц. Никто их не выкупал, просто забронировали для своих. Так делают все застройщики.
Вероятно, по каким-то причинам решили снять бронь и пустить в продажу напрямую, без спекуляции.
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:40
а міст на Борщазі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:25
так почему-то делает Киевгорстрой. Огласили скидку 17%, а сами интересные варианты не проданные, а забронированные не понятно кем. А те что не забронированные, это мизер и уже проданные.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Будівництва на короленківській і жилянській.
Зліва на право:
Бізнес центр, аурум, перлина, бізнес центр вороніна.
Всім процвітання!
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