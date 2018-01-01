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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1339134013411342

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 188
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:36

  proftpd66 написав:
  l66 написав:
  es77 написав: Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?

Нет.
Как правило, это припрятанные квартиры для перепродажи через подставных лиц. Никто их не выкупал, просто забронировали для своих. Так делают все застройщики.
Вероятно, по каким-то причинам решили снять бронь и пустить в продажу напрямую, без спекуляции.


так почему-то делает Киевгорстрой. Огласили скидку 17%, а сами интересные варианты не проданные, а забронированные не понятно кем. А те что не забронированные, это мизер и уже проданные.


Что значит "почему-то" Вроде же распостраненная практика. И слово "навес" всплыло.
Алё, ребята, Захара не помните уже :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  es77 написав: Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?

Нет.
Как правило, это припрятанные квартиры для перепродажи через подставных лиц. Никто их не выкупал, просто забронировали для своих. Так делают все застройщики.
Вероятно, по каким-то причинам решили снять бронь и пустить в продажу напрямую, без спекуляции.
И какие цены?

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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Думаете в Киеве нет такой проблемы? У меня утром и вечером вода тонкой струйкой. Дорогожичи вроде не ипеня. и этаж не заоблачный-таких на Дорогожичах нет.

проблема с подкачивающими насосами
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:02

  Оранжевый-хит сезона написав:Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?

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какой район? районы что ближе к Ворзелю и к Варшавке - дешевле. Оттуда дальше ехать в Киев там нет обилия парков и супермаркетов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:26

  es77 написав:
  Непересичный написав:Ситуация с Оркадой, по крайней мере с второй очередью (14,15,18 дома) должна прояснится в течении 2-3 недель.

Что именно должно случится в течении этого времени ?

ps
Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?

ps2
Не знаю у кого как а у меня общее впечатление что Аркада своей массовостью и ценовой политикой начала портить бизнес серьезных людей по продаже человейников в столице всем страждущим. Типа сами не зарабатывают и другим мешают. Надо это безобразие прекратить. Даже сарай в столице должен стоить дорого. Ишь чего удумали, тулить десятки домов возле метро по 500$/м2 ? (как это было еще несколько лет назад)

Хочешь АДА -купи воздух в Аркада.

щоб прибрати конкурента => ціленаправлено завалити Аркаду, імхо, потрібно також враховувати наслідки, ... буде майданити більше 10 тис. інвесторів (в.т. сім'ями), кому таке потрібно?
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:38

  vitaliian написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?

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какой район? районы что ближе к Ворзелю и к Варшавке - дешевле. Оттуда дальше ехать в Киев там нет обилия парков и супермаркетов.

ЖК Киевский возле центрального сквера. Монолит с красным кирпичём.
Оранжевый-хит сезона
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