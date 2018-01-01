es77 написав:

Непересичный написав: Ситуация с Оркадой, по крайней мере с второй очередью (14,15,18 дома) должна прояснится в течении 2-3 недель. Ситуация с Оркадой, по крайней мере с второй очередью (14,15,18 дома) должна прояснится в течении 2-3 недель.

Что именно должно случится в течении этого времени ?psПолистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?ps2Не знаю у кого как а у меня общее впечатление что Аркада своей массовостью и ценовой политикой началав столице всем страждущим. Типа сами не зарабатывают и другим мешают. Надо это безобразие прекратить. Даже сарай в столице должен стоить дорого. Ишь чего удумали, тулить десятки домов возле метро по 500$/м2 ? (как это было еще несколько лет назад)Хочешь АДА -купи воздух в Аркада.