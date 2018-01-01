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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 16 лип, 2019 18:36
proftpd66 написав: l66 написав: es77 написав:
Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?
Нет.
Как правило, это припрятанные квартиры для перепродажи через подставных лиц. Никто их не выкупал, просто забронировали для своих. Так делают все застройщики.
Вероятно, по каким-то причинам решили снять бронь и пустить в продажу напрямую, без спекуляции.
так почему-то делает Киевгорстрой. Огласили скидку 17%, а сами интересные варианты не проданные, а забронированные не понятно кем. А те что не забронированные, это мизер и уже проданные.
Что значит "почему-то" Вроде же распостраненная практика. И слово "навес" всплыло.
Алё, ребята, Захара не помните уже
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:30
l66 написав: es77 написав:
Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?
Нет.
Как правило, это припрятанные квартиры для перепродажи через подставных лиц. Никто их не выкупал, просто забронировали для своих. Так делают все застройщики.
Вероятно, по каким-то причинам решили снять бронь и пустить в продажу напрямую, без спекуляции.
И какие цены?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:39
Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:01
Serg-ik написав:
Думаете в Киеве нет такой проблемы? У меня утром и вечером вода тонкой струйкой. Дорогожичи вроде не ипеня. и этаж не заоблачный-таких на Дорогожичах нет.
проблема с подкачивающими насосами
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:02
Оранжевый-хит сезона написав:
Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?
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какой район? районы что ближе к Ворзелю и к Варшавке - дешевле. Оттуда дальше ехать в Киев там нет обилия парков и супермаркетов.
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:26
es77 написав: Непересичный написав:
Ситуация с Оркадой, по крайней мере с второй очередью (14,15,18 дома) должна прояснится в течении 2-3 недель.
Что именно должно случится в течении этого времени ?
ps
Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?
ps2
Не знаю у кого как а у меня общее впечатление что Аркада своей массовостью и ценовой политикой начала портить бизнес серьезных людей по продаже человейников
в столице всем страждущим. Типа сами не зарабатывают и другим мешают. Надо это безобразие прекратить. Даже сарай в столице должен стоить дорого. Ишь чего удумали, тулить десятки домов возле метро по 500$/м2 ? (как это было еще несколько лет назад)
Хочешь АДА -купи воздух в Аркада.
щоб прибрати конкурента => ціленаправлено завалити Аркаду, імхо, потрібно також враховувати наслідки, ... буде майданити більше 10 тис. інвесторів (в.т. сім'ями), кому таке потрібно?
#noFOMO
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:38
vitaliian написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?
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какой район? районы что ближе к Ворзелю и к Варшавке - дешевле. Оттуда дальше ехать в Киев там нет обилия парков и супермаркетов.
ЖК Киевский возле центрального сквера. Монолит с красным кирпичём.
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Оранжевый-хит сезона
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