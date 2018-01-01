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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 16 лип, 2019 18:36
proftpd66 написав: l66 написав: es77 написав:
Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?
Нет.
Как правило, это припрятанные квартиры для перепродажи через подставных лиц. Никто их не выкупал, просто забронировали для своих. Так делают все застройщики.
Вероятно, по каким-то причинам решили снять бронь и пустить в продажу напрямую, без спекуляции.
так почему-то делает Киевгорстрой. Огласили скидку 17%, а сами интересные варианты не проданные, а забронированные не понятно кем. А те что не забронированные, это мизер и уже проданные.
Что значит "почему-то" Вроде же распостраненная практика. И слово "навес" всплыло.
Алё, ребята, Захара не помните уже
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vano80
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:30
l66 написав: es77 написав:
Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?
Нет.
Как правило, это припрятанные квартиры для перепродажи через подставных лиц. Никто их не выкупал, просто забронировали для своих. Так делают все застройщики.
Вероятно, по каким-то причинам решили снять бронь и пустить в продажу напрямую, без спекуляции.
И какие цены?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:39
Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:01
Serg-ik написав:
Думаете в Киеве нет такой проблемы? У меня утром и вечером вода тонкой струйкой. Дорогожичи вроде не ипеня. и этаж не заоблачный-таких на Дорогожичах нет.
проблема с подкачивающими насосами
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:02
Оранжевый-хит сезона написав:
Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?
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какой район? районы что ближе к Ворзелю и к Варшавке - дешевле. Оттуда дальше ехать в Киев там нет обилия парков и супермаркетов.
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:26
es77 написав: Непересичный написав:
Ситуация с Оркадой, по крайней мере с второй очередью (14,15,18 дома) должна прояснится в течении 2-3 недель.
Что именно должно случится в течении этого времени ?
ps
Полистал прайс Аркады, там присутствуют квартиры, в том числе однушки в домах распроданных в ноль больше года назад. Получается инвесторы идут в ОП и скидывают квартиры взад пусть и с определенной потерей средств ?
ps2
Не знаю у кого как а у меня общее впечатление что Аркада своей массовостью и ценовой политикой начала портить бизнес серьезных людей по продаже человейников
в столице всем страждущим. Типа сами не зарабатывают и другим мешают. Надо это безобразие прекратить. Даже сарай в столице должен стоить дорого. Ишь чего удумали, тулить десятки домов возле метро по 500$/м2 ? (как это было еще несколько лет назад)
Хочешь АДА -купи воздух в Аркада.
щоб прибрати конкурента => ціленаправлено завалити Аркаду, імхо, потрібно також враховувати наслідки, ... буде майданити більше 10 тис. інвесторів (в.т. сім'ями), кому таке потрібно?
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:38
vitaliian написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
какой район? районы что ближе к Ворзелю и к Варшавке - дешевле. Оттуда дальше ехать в Киев там нет обилия парков и супермаркетов.
ЖК Киевский возле центрального сквера. Монолит с красным кирпичём.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:51
Оранжевый-хит сезона написав: vitaliian написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
какой район? районы что ближе к Ворзелю и к Варшавке - дешевле. Оттуда дальше ехать в Киев там нет обилия парков и супермаркетов.
ЖК Киевский возле центрального сквера. Монолит с красным кирпичём.
район супер, плюсы близко к выезду на Киев, в соседнем доме атб, кафе, аптека кучу мелких магазинов типа пиво, мясо, вино. Минусы - вокруг атб постоянный движ, до 12 ночи, в этом жк двора нет совсем, машины парковать вдоль трассы или в подземном паркинге (платно), со стороны паркинга скоро начнётся стройка соответственно шум, пыль и т.д. на 2-3 года обеспечены (застройщик участка за паркингом Акрополь-груп который до сих пор высотку где фора до ума не довёл).
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лип, 2019 21:17
vitaliian написав: Оранжевый-хит сезона написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так скажите стоит брать в Ирпене
по 14200 метр в готовом доме?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
ЖК Киевский возле центрального сквера. Монолит с красным кирпичём.
район супер, плюсы близко к выезду на Киев, в соседнем доме атб, кафе, аптека кучу мелких магазинов типа пиво, мясо, вино. Минусы - вокруг атб постоянный движ, до 12 ночи, в этом жк двора нет совсем, машины парковать вдоль трассы или в подземном паркинге (платно), со стороны паркинга скоро начнётся стройка соответственно шум, пыль и т.д. на 2-3 года обеспечены (застройщик участка за паркингом Акрополь-груп который до сих пор высотку где фора до ума не довёл).
девочки, вы ветку не попуталиМОДЕРАЦИЯ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 16 лип, 2019 22:13
Прохожий написав: vitaliian написав: Оранжевый-хит сезона написав:
[quote="4707362:Оранжевый-хит сезона"]Так скажите стоит брать в Ирпене
по 14200 метр в готовом доме?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
ЖК Киевский возле центрального сквера. Монолит с красным кирпичём.
район супер, плюсы близко к выезду на Киев, в соседнем доме атб, кафе, аптека кучу мелких магазинов типа пиво, мясо, вино. Минусы - вокруг атб постоянный движ, до 12 ночи, в этом жк двора нет совсем, машины парковать вдоль трассы или в подземном паркинге (платно), со стороны паркинга скоро начнётся стройка соответственно шум, пыль и т.д. на 2-3 года обеспечены (застройщик участка за паркингом Акрополь-груп который до сих пор высотку где фора до ума не довёл).
девочки, вы ветку не попуталиМОДЕРАЦИЯ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ???
[/quote] Иди в ж*** ур**
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Оранжевый-хит сезона
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