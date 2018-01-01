Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:[quote="4707362:Оранжевый-хит сезона"]Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?
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какой район? районы что ближе к Ворзелю и к Варшавке - дешевле. Оттуда дальше ехать в Киев там нет обилия парков и супермаркетов.
ЖК Киевский возле центрального сквера. Монолит с красным кирпичём.
район супер, плюсы близко к выезду на Киев, в соседнем доме атб, кафе, аптека кучу мелких магазинов типа пиво, мясо, вино. Минусы - вокруг атб постоянный движ, до 12 ночи, в этом жк двора нет совсем, машины парковать вдоль трассы или в подземном паркинге (платно), со стороны паркинга скоро начнётся стройка соответственно шум, пыль и т.д. на 2-3 года обеспечены (застройщик участка за паркингом Акрополь-груп который до сих пор высотку где фора до ума не довёл).[/quote] А что вообще. Делать с квартирой в Ирпене? Сдать можно?