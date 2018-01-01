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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1340134113421343

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 06:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  vitaliian написав:[quote="4707362:Оранжевый-хит сезона"]Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

какой район? районы что ближе к Ворзелю и к Варшавке - дешевле. Оттуда дальше ехать в Киев там нет обилия парков и супермаркетов.

ЖК Киевский возле центрального сквера. Монолит с красным кирпичём.

район супер, плюсы близко к выезду на Киев, в соседнем доме атб, кафе, аптека кучу мелких магазинов типа пиво, мясо, вино. Минусы - вокруг атб постоянный движ, до 12 ночи, в этом жк двора нет совсем, машины парковать вдоль трассы или в подземном паркинге (платно), со стороны паркинга скоро начнётся стройка соответственно шум, пыль и т.д. на 2-3 года обеспечены (застройщик участка за паркингом Акрополь-груп который до сих пор высотку где фора до ума не довёл).[/quote] А что вообще. Делать с квартирой в Ирпене? Сдать можно?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:00

Оранжевый-хит сезона вопрос цены, купить бетон вложиться в отделку , мебель, технику чтобы сдать за 5-6к?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:09

Зображення
Без комментариев...
Хотя...кто как думает: происки конкурентов или отчаявшиеся инвесторы?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:13

  Serg-ik написав:..
Хотя...кто как думает: происки конкурентов или отчаявшиеся инвесторы?

думаю, просто плохочитаемая фотография на полэкрана
sequence
 
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  #<1 ... 1340134113421343
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