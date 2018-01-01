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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1341134213431344

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:Интересно - а как закрытие Космолота отразилось на рынке коммерческой аренды? По идее сейчас куча интересных предложений должна ворваться в рынок...
Ничего не закрыто.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?

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А смысл? Есть лишних 30% денег?)
На этапе котлована Ирпень можно взять за 11000 у той же Синергии.
30% между инвестицией и готовым это мизер даже по стоимости денег во времени.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:41

  zzzzzz написав:
Думаю планировали что замылят эту тему обещалками . Например кто-то из друганов будет и достраивать эти дома, естественно за счет бюджета Киева ( ну и часть с инвесторов сдерут ) Ну а что, вполне рабочая схема.Устранить конкурента плюс попилить бюджет под лозунгом защиты жертв недобросоветсной Аркады которая вся такая плохая кинула инвесторов, а Виталька спаситель за деньги бюджета Киева всех спасет.


А как быть с выводом сотен лямов с ФФС? Кто мешал им вложить эти триста в достройку эврики.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:12

  zzzzzz написав:Думаю планировали что замылят эту тему обещалками . Например кто-то из друганов будет и достраивать эти дома, естественно за счет бюджета Киева ( ну и часть с инвесторов сдерут ) Ну а что, вполне рабочая схема.Устранить конкурента плюс попилить бюджет под лозунгом защиты жертв недобросоветсной Аркады которая вся такая плохая кинула инвесторов, а Виталька спаситель за деньги бюджета Киева всех спасет.

замилили тему минулорічної передачі мереж від Київенерго комунальному підприємству міста, Ахметов позбувся затратної частини і борги за газ повісив на бюджет, …
а у випадку з Аркадою пахне великим резонансом, масштаб значно більше Еліта-Центр, там потрібно декілька млрд. грн. на добудову, … плюс в Евріці частина інвесторів постраждає вдруге, ті що ще 00х та ще й на цінових хаях інвестували в ЖК Градімір, … такі випадки – це підрив довіри до інвестиційної діяльності в Україні
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:16

  Serg-ik написав:В метро клеят фото, что "Аркада-шахраї". происки конкурентов или отчаявшиеся инвесторы?

сумніваюсь, що інвестори, т.я. все рівно що пиляти гілку на якій сидиш, ... раніше уже клеїли, тільки на рекламу Патріотики
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  TylerTruman_ написав:такі випадки – це підрив довіри до інвестиційної діяльності в Україні

в данном случае не было никакой инвестиционной деятельности.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:18

  striped написав:Интересно - а как закрытие Космолота отразилось на рынке коммерческой аренды? По идее сейчас куча интересных предложений должна ворваться в рынок...

Космолох закрыли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:25

  Faceless написав:
  striped написав:Интересно - а как закрытие Космолота отразилось на рынке коммерческой аренды? По идее сейчас куча интересных предложений должна ворваться в рынок...

Космолох закрыли?

Юридически - да, а по факту все работает, как и работало
antey1969
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