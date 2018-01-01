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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2019 08:57
striped написав:Интересно - а как закрытие Космолота отразилось на рынке коммерческой аренды? По идее сейчас куча интересных предложений должна ворваться в рынок...
Ничего не закрыто.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:09
antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так скажите стоит брать в Ирпене по 14200 метр в готовом доме?
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А смысл? Есть лишних 30% денег?)
На этапе котлована Ирпень можно взять за 11000 у той же Синергии.
30% между инвестицией и готовым это мизер даже по стоимости денег во времени.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:41
zzzzzz написав:
Думаю планировали что замылят эту тему обещалками . Например кто-то из друганов будет и достраивать эти дома, естественно за счет бюджета Киева ( ну и часть с инвесторов сдерут ) Ну а что, вполне рабочая схема.Устранить конкурента плюс попилить бюджет под лозунгом защиты жертв недобросоветсной Аркады которая вся такая плохая кинула инвесторов, а Виталька спаситель за деньги бюджета Киева всех спасет.
А как быть с выводом сотен лямов с ФФС? Кто мешал им вложить эти триста в достройку эврики.
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vano80
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:12
zzzzzz написав:
Думаю планировали что замылят эту тему
обещалками . Например кто-то из друганов будет и достраивать эти дома, естественно за счет бюджета
Киева ( ну и часть с инвесторов сдерут ) Ну а что, вполне рабочая схема.Устранить конкурента плюс попилить бюджет под лозунгом защиты жертв недобросоветсной Аркады
которая вся такая плохая кинула инвесторов, а Виталька спаситель за деньги бюджета Киева всех спасет.
замилили тему минулорічної передачі мереж від Київенерго комунальному підприємству міста, Ахметов позбувся затратної частини і борги за газ повісив на бюджет, …
а у випадку з Аркадою пахне великим резонансом, масштаб значно більше Еліта-Центр, там потрібно декілька млрд. грн. на добудову, … плюс в Евріці частина інвесторів постраждає вдруге, ті що ще 00х та ще й на цінових хаях інвестували в ЖК Градімір, … такі випадки – це підрив довіри до інвестиційної діяльності в Україні
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TylerTruman_
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:16
Serg-ik написав:
В метро клеят фото, что "Аркада-шахраї". происки конкурентов или отчаявшиеся инвесторы?
сумніваюсь, що інвестори, т.я. все рівно що пиляти гілку на якій сидиш, ... раніше уже клеїли, тільки на рекламу Патріотики
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:17
TylerTruman_ написав:
такі випадки – це підрив довіри до інвестиційної діяльності в Україні
в данном случае не было никакой инвестиционной деятельности.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:18
striped написав:
Интересно - а как закрытие Космолота отразилось на рынке коммерческой аренды? По идее сейчас куча интересных предложений должна ворваться в рынок...
Космолох закрыли?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:25
Faceless написав: striped написав:
Интересно - а как закрытие Космолота отразилось на рынке коммерческой аренды? По идее сейчас куча интересных предложений должна ворваться в рынок...
Космолох закрыли?
Юридически - да, а по факту все работает, как и работало
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