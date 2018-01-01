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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:35
antey1969 написав: TylerTruman_ написав: Serg-ik написав:
В метро клеят фото, что "Аркада-шахраї". происки конкурентов или отчаявшиеся инвесторы?
сумніваюсь, що інвестори, т.я. все рівно що пиляти гілку на якій сидиш, ... раніше уже клеїли, тільки на рекламу Патріотики
Стандартный прием рейдеров - подрыв доверия к компании. Эх, Виталика бы об этом поспрошать да с пристрастием...
стисьняюсь просить, а кого с пристрастием вопрошать пригласите, тайсона или холифилда?...
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:42
Serg-ik написав: TylerTruman_ написав:
такі випадки – це підрив довіри до інвестиційної діяльності в Україні
в данном случае не было
никакой инвестиционной деятельности.
це не купівля квартир, а іменно інвестування із всіма можливимии ризикам в нашій державі
#noFOMO
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:53
antey1969 написав: TylerTruman_ написав: Serg-ik написав:
В метро клеят фото, что "Аркада-шахраї". происки конкурентов или отчаявшиеся инвесторы?
сумніваюсь, що інвестори, т.я. все рівно що пиляти гілку на якій сидиш, ... раніше уже клеїли, тільки на рекламу Патріотики
Стандартный прием рейдеров - подрыв доверия к компании. Эх, Виталика бы об этом поспрошать да с пристрастием...
Да. Реєструюттся по По різним форумам і розміщують одні і тіж тексти.
От і до фінансує дійшли. " Я инвестор 14 дома ЖК Эврика г.Киев. Более ..."
Цікаво, хто валить аркаду. Хто фінансує ботоферму
Всім процвітання!
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:04
Прессуют Виталика. После такого могут и год и два не выдавать земли под застройку
поданы первые заявления о преступлении в НАБУ и ГБР в отношении Виталия Кличко. Подписывал земельные сделки без решения Киевсовета. В ближайшие дни будут поданы новые заявления"
В тексте заявления указано, что речь о сделке с ООО "Роялти Тетрабуд", которая получила 0,14 га земли на проспекте Победы для строительства и эксплуатации жилого дома. В 2007 году Киевский горсовет своим решением передал участок в кратковременную аренду, после чего соответствующий договор подписан не был. Документ только в 2014 году подписал мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на то, что срок действия решений городского совета на тот момент давно истек.
"Прошу внести в ЕРДР сведения про уголовные правонарушения, в частности, предусмотренные статьей 364 УК Украины, возможно совершенные Виталием Кличко и другими лицами, которые действовали по его указанию или в соучастии с ним. Начать соответствующее досудебное расследование",
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:09
Serg-ik
Похоже, Бене Киев приглянулся не на шутку
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antey1969
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