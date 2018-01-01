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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1342134313441345

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:35

  antey1969 написав:
  TylerTruman_ написав:
  Serg-ik написав:В метро клеят фото, что "Аркада-шахраї". происки конкурентов или отчаявшиеся инвесторы?

сумніваюсь, що інвестори, т.я. все рівно що пиляти гілку на якій сидиш, ... раніше уже клеїли, тільки на рекламу Патріотики

Стандартный прием рейдеров - подрыв доверия к компании. Эх, Виталика бы об этом поспрошать да с пристрастием...

стисьняюсь просить, а кого с пристрастием вопрошать пригласите, тайсона или холифилда?...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:42

  Serg-ik написав:
  TylerTruman_ написав:такі випадки – це підрив довіри до інвестиційної діяльності в Україні

в данном случае не было никакой инвестиционной деятельности.

це не купівля квартир, а іменно інвестування із всіма можливимии ризикам в нашій державі
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:53

  antey1969 написав:
  TylerTruman_ написав:
  Serg-ik написав:В метро клеят фото, что "Аркада-шахраї". происки конкурентов или отчаявшиеся инвесторы?

сумніваюсь, що інвестори, т.я. все рівно що пиляти гілку на якій сидиш, ... раніше уже клеїли, тільки на рекламу Патріотики

Стандартный прием рейдеров - подрыв доверия к компании. Эх, Виталика бы об этом поспрошать да с пристрастием...


Да. Реєструюттся по По різним форумам і розміщують одні і тіж тексти.
От і до фінансує дійшли. " Я инвестор 14 дома ЖК Эврика г.Киев. Более ..."
Цікаво, хто валить аркаду. Хто фінансує ботоферму
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:04

Прессуют Виталика. После такого могут и год и два не выдавать земли под застройку

поданы первые заявления о преступлении в НАБУ и ГБР в отношении Виталия Кличко. Подписывал земельные сделки без решения Киевсовета. В ближайшие дни будут поданы новые заявления"

В тексте заявления указано, что речь о сделке с ООО "Роялти Тетрабуд", которая получила 0,14 га земли на проспекте Победы для строительства и эксплуатации жилого дома. В 2007 году Киевский горсовет своим решением передал участок в кратковременную аренду, после чего соответствующий договор подписан не был. Документ только в 2014 году подписал мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на то, что срок действия решений городского совета на тот момент давно истек.

"Прошу внести в ЕРДР сведения про уголовные правонарушения, в частности, предусмотренные статьей 364 УК Украины, возможно совершенные Виталием Кличко и другими лицами, которые действовали по его указанию или в соучастии с ним. Начать соответствующее досудебное расследование",
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:09

Serg-ik
Похоже, Бене Киев приглянулся не на шутку
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:57

и сколько их таких, получающих из бюджета?
В среднем один член Центризбиркома за июнь заработал почти 10 тысяч долларов - 252 тысяч гривен.

https://socportal.info/2019/07/17/kogda_zarplata_horoshaja.html
за пару лет-квартира бизнесс-класса. И бизнесом заниматься не надо
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:33

  Serg-ik написав:и сколько их таких, получающих из бюджета?
В среднем один член Центризбиркома за июнь заработал почти 10 тысяч долларов - 252 тысяч гривен.

https://socportal.info/2019/07/17/kogda_zarplata_horoshaja.html
за пару лет-квартира бизнесс-класса. И бизнесом заниматься не надо


За пару лет - вилла больше чем Белый дом Трампа.

Посмотрите в инете фотки дома Охрендовского - главы ЦВК при Яныке и Порохе. Интересно, при Зе он остался в должности?

Серж, вы такой добрый, такой наивный! В какой сфере вы работаете Топ-менеджером что смогли через годы сохранить свою чистоту и невинность? В благотворительном фонде? В библиотеке? Где?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Где?

не важно. Меня Прохожий перевоспитывал, говорил, налоги надо платить. Вот я и призадумался, что сколько их не плати, таким ЦИКавым людям всё равно будет мало.
Самая большая средняя зарплата в мире-в Нью-Йорке, около 6500...а эти -по десяточке , в Украине.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Самая большая средняя зарплата в мире-в Нью-Йорке, около 6500...а эти -по десяточке , в Украине.

Железная логика, ничего не скажешь.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00

http://forum.domik.ua/dom-22-zhk-evrika ... l#p1915560

Аркаду шатают
Живите своим умом!
zzzzzz
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